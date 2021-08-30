網民靠睇元元IG捱過情緒低谷：陪我度過三年憂鬱症的小小女神

李璨琛囡囡李元元是非常受歡迎的星二代之一，搞鬼的性格配上可愛的樣貌吸引大量粉絲。日前元元媽媽分享了一個網友的限時動態，原來是這名網友靠著元元的生活照，成功捱過受情緒病困擾的3年。



李璨琛囡囡李元元（Lucy）一向很受網友歡迎，早前元元媽媽分享了一個網友的限時動態，只見網友寫着元元是「陪我度過三年憂鬱症的小小女神，給我歡樂，給我快樂」，而元元媽媽則回應表示感動，更指「能意外令你們快樂是我的福氣」。

有網友靠著元元的生活照，成功捱過受情緒病困擾的3年。(ig:lucy.is.good)

元元媽經常在IG分享女兒的日常點滴，平日的元元又自信又貪靚，不時拉爸爸李璨琛一起塗指甲油、打扮和穿公主裙，父女關係十分甜蜜，元元亦常常很自信地說：「我好靚喎！」讓人不禁莞爾。元元天真瀾漫的個性讓她在IG勁吸逾32萬粉絲，早前亦受到廣告商青睞，和爸媽一起出席活動。

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👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻9月元元即將入讀幼稚園，即睇學生相影成點：元元影學生相不再靦腆告別上年呢個手勢 謝安琪吳若希囡囡咁影相👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

李璨琛囡囡李元元（Lucy）今年已經3歲，在9月即將入讀幼稚園，較早前已試穿新校服，讓元元十分期待返學。元元媽媽近日再貼出女兒影學生相的照片，今年元元穿上整齊校服，面露燦爛笑容拍下學生相。相比起去年的怕醜樣，今年進步很多！

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