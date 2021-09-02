沙田有直資學校40教師離職　直資學校議會主席：要花長時間請老師

移民人數上升，是近年香港教育界要面臨的挑戰，移民潮除了令更多學生退學外，教職員的離職也影響著學校的部署，沙田區更有一直資學校截至7月初，已流失近40名教師。不過香港直接資助學校議會主席陳狄安認為，教師的離職一定不是突如其來，學校必定有時間去應對和聘用新職員，目前已開學，相信學校問題不大。



離職比例才是重點

沙田區雖有直資學校截至7月初流失近40名教師，數字上聽落十分駭人，陳狄安指要考量師生比例才會真正知道影響大小。他說：「目前自己接觸到的大部分是五至六名教師離職的情況，亦有一些是十多位老師離職。同樣是離職五位教師，一些一條龍的直資中小學和各級只有四班的直資小學來比較，後者的影響便來得更大，因此只參考離職人數，難以判斷影響程度。」

🔼🔼🔼🔼移民潮影響下，除咗老師，學生人數也有流失👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻移民潮影響21間直資小學流失約6%學生 校長：或會出現音樂椅效應👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

官津校常額具吸引力

面對教師流失的情況，陳狄安認為現時要聘用新教師需花更長時間，最主要原因是移民潮下，出現更多職位空缺，求職的教師自然更多選擇，校方要用更多時間，確保老師的最終選擇，才可以順利聘用新教師。

移民潮令官津學校同樣有教師離職，空出來的官津校常額教師職位，便成為了另一個直資教師流失的原因。常額教師亦即是「長約」，對部分追求穩定的人有一定吸引力。

楊潤雄：多咗人離開香港

對於有不少教師離職，教育局局長楊潤雄早前接受《香港01》訪問時承認「多咗人離開香港移民係事實」，他指每個人移民都有原因，未看到教育界有特別多，他認為近月較多學校招聘教師，或是因有「音樂椅效應」，個別學校確實「緊張啲」，但大部分學校已請到人，未有聽聞有請不到教師的情況。

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