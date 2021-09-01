開學日│關心妍岑麗香子女幼稚園開學　元元第一日返學冇喊勁開心

經過2個月的暑假，學生們又是時候收拾心情上學去。今年不少星二代都開始入讀幼稚園，今次盤點星二代讀的幼稚園。



李璨琛囡囡李元元返學無喊

李璨琛囡囡李元元今年升讀天主教聖瑪加利大幼稚園K1，與很多小朋友不同，元元第一日上學完全沒有喊，媽媽表示「李元元同學正式第一日返學。李元元梗係完全冇想喊嘅跡象，反而李老母就真係好想喊(CRY~~~)😭😭😭由今日起，李元元晏晝唔再喺屋企同佢玩或者比佢玩，佢成個人覺得好寂寞又傷心覺得自己好似冇咗個女咁呀！#老母以為自己好有型最後竟然唔捨得個女要返學😆 #其實可唔可以五歲先返學俾我玩多陣先」

+ 7

車婉婉囝囝BBQ讀聖公會幼稚園K2

車婉婉囝囝BBQ去年開始讀幼稚園，今年升上K2，媽媽表示「BBQ先生懷著極度興奮的心情迎接開學日，佢呢幾日問咗我好多次點解佢要升上K2，Q MaMa 都係答佢「因為你大個仔囉！」⋯真係大咗好多⋯」，而BBQ就讀的是位於銅鑼灣的聖公會幼稚園，日前學校安排家長於開學日可以陪伴小朋友回校，一起體驗K2生活。

+ 5

陳敏芝親自送囝囝返學

陳敏之囝囝雷子樂今年升讀K2，陳敏之親自送囝囝上學，並表示「我哋今日K2開學啦！第一日返學開心到不得了！校園生活對小朋友嚟講真係好重要👍你又大個仔啦！好好享受好好學習，尊師重道，繼續做個充滿愛嘅小朋友」

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻開學啦！應該整咩畀小朋友做早餐🍽️先最健康？：開學早餐│營養師推介學童早餐 4款食物增加專注力改善睡眠質素👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

岑麗香接大仔Jacob放學

岑麗香大仔Jacob轉眼間已經兩歲，開始要上學。今日香香貼出親自接囝囝放學的照片，不過就無法看到囝囝讀那間學校。

香香親自接囝囝放學（岑麗香ig）

關心妍囡囡升K3晒校服照

關心妍囡囡Jovia今年升讀K3，關心妍貼出囡囡的校服照，表示「心心K3 開學啦❣️ 各位爸爸媽媽小朋友校長老師新學年一齊加油」。

胡諾言化身司機接送3個仔女返學

胡諾言的三個小朋友分別已經升上幼稚園及小學，今日開學日，胡諾言就化身司機接送3個孩子上學。

胡諾言化身司機接送3個仔女返學（胡諾言ig）

周汶錡細仔讀天主教聖瑪加利大幼稚園

周汶錡貼出細仔Avner穿上校服的照片，只見Avner就讀於天主教聖瑪加利大幼稚園，面露笑容的迎接新學年。

周汶錡細仔讀天主教聖瑪加利大幼稚園（周汶錡ig）

吳日言囡囡返學喊足一日

吳日言囡囡同樣就讀於天主教聖瑪加利大幼稚園，吳日言表示問囡囡第一日上學做了什麼，囡囡則表示「I’m crying .」，還表示喊足一日。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻過完暑假小朋友扭計唔肯返學點算？：開學日│小朋友暑假後扭計唔想開學？心理學家教路3招重整返學規律👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻