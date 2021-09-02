外傭斷約│入職39日即劈炮　疫情下難再請外傭　媽媽用一招代替

對於很多家庭來說，請到一名得力的外傭，絕對可以幫輕家頭細務，對在職僱主來說，更可以安心工作，縱使經常聽到僱傭不快經歷，外傭在香港仍然有價有市；育有一名七歲女兒的林小姐，過去一直有聘請外傭，對上一位菲傭做了22日便提出辭職，疫情之下，聘用海外傭工成本高昂，本地外傭更是難求，在沒有姐姐的接近4個月裏，林小姐找到「代替品」，同樣可以幫她打理日常家頭細務。



林小姐日前在網上發文，公開她沒有姐姐後為家中添置不少「得力助手」，幫輕做家務的負擔，也為不少同路人注下強心針，沒有姐姐的日子並不是想像中難過。

不經中介自己找外傭

事緣林小姐之前的印傭約滿回鄉，疫情之下，她在網上的外傭群組中，發文招聘本地外傭，當與數十位外傭進行面試後，本年三月初找到一位在港菲傭。

「她不是斷約而是完成晒對上份合約，我與丈夫都很滿意她的面試表現，最後我們只等了兩星期，就收到入境處批出工作簽證，過程快捷順利。」

（余俊亮攝）

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面試上班不一樣

面試時，菲傭向她表示懂得煮飯，但來到發現是「地獄廚神」，林小姐說：「那時我舊姐姐仍在家中，有三星期時間交接，舊姐姐教她煮餸，但發現她是完全不懂下廚，煮出來的食物唔熟、整煲湯煲出來乾水得返半碗，她對煮食完全沒概念，但我都沒有鬧她，只是跟她說應該如何煮。」

當時菲傭主要負責清潔及煮晚餐，直到工作的第22日後，她向林小姐請辭，原因是未能照顧其七歲女兒。「她剛來時，看到我女兒畫枱，她整支筆掉進垃圾桶，她對女兒態度一直冷漠。但當她遞辭職信時，我也挽留她，但她很決絕回應我，並說自己絕對有辭職的權利。」

辭職後再要求僱主賠償代通知金

林小姐無奈接受菲傭辭職，但在辭職後的一個月通知期裏，菲傭開始「玩嘢」。林小姐表示最過份一次是菲傭用盆水直接倒向窗及下面的電掣。

「我制止她時，她更掉下手中的毛巾說不做了，當晚跟我說要立即離職，但因為未夠一個月離職通知期，我要求她賠償代通知金，但她卻反過來要我賠錢。」由於二人各執一詞，於是她們前往勞工處找尋協助，最後勞工處要求菲傭補償提早辭職的半個月代通知金予林小姐，而林小姐則要補菲律賓機票錢及半個月薪金予菲傭。

「最後條數剛好打和，大家都唔使比錢。我有電郵入境處講出事件，入境處職員亦親自回覆我，話佢再在香港申請工作時，審批上會更為注意，甚至要求對佢接見入境處主任。」直到前天，林小姐看到該菲傭仍留在香港，不排除她已有新僱主。

堅持用法定人工請外傭

林小姐表示會在Facebook繼續用法定工資$4630找外傭，亦不會經中介公司找外傭，「因為風險是一樣，我付了中介費聘請了外傭，但她最後做22日又說要辭職，我蝕的錢更多，我會繼續堅持$4630自己找，不想炒高價錢，我寧願自己辛苦點。」

（歐嘉樂攝）

用一招代替家中外傭工作

由於林小姐住的是1070呎四房單位，清潔起來都費時不少，在沒有姐姐的日子，她添置了不少電器來幫忙協處理家務，她說:「其實真是幫到我六、七成家務，我每日都是將碗碟放入洗碗機，開個制就可以洗得乾乾淨淨；還有調好吸塵機械人的時間掣，它定時定候自動出來吸塵拖地。未買之這些電器前，真的好吃力，但買了之後，原來家務沒有想像中那麼辛苦。」

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還有方案在手

至於為何林小姐仍想繼續請外傭?她說:「因為小朋友放學回來，我要教功課，很抽時間去煮飯，小朋友會一路拿着功課來廚房找我，所以我最主要是想找外傭幫忙煮飯。」她表示暫時預約未找到外傭，也為自己想好不同方案，「不排除找鐘點工，又或者請上門補習老師為女兒補習功課，我便可以安心做家務煮飯。其實現時我家中已經有齊晒很方便的電器，但面試了很多外傭，她們發現我是全職家庭主婦都耍手擰頭，如果疫情完了，我會請海外傭工，但現時卻不考慮，因為成本太高。」

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