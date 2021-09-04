5個孩子1個眼敏感　以為只係眼痕？ 眼科醫生：可令角膜永久受損

香港天氣向來又濕又熱，這個夏天尤其嚴重！眼科專科醫生湯文傑表示，即使開學踏入9月，甚至到中秋節，溫度和濕度也未必有太大改變，在這天氣下，小朋友特別容易出現不同的敏感症狀。若小朋友常常眼痕、流眼水、捽眼等，便有可能是眼敏感。



「臨床所見，約5個小朋友便有1個出現眼敏感症狀，包括眼痕、眼痛、眼紅、流眼水、有異物感等等。如果本身已有其他敏感，如哮喘、鼻敏感、濕疹等，出現眼敏感的機會更高。」湯醫生說。

按圖了解眼敏感的類型

眼敏感主要可分為季節性和全年性兩種：

季節性眼敏感——多因環境、天氣引起。

全年性眼敏感——成因多是「室內致敏原」，例如寵物毛髮、香水、油漆中的化學物、塵蟎等。

🔼🔼🔼🔼幽門螺旋菌唔單止係大人有機會感染，原來連小朋友都會患上👉🏻👉🏻👉🏻幽門螺旋菌｜初期感染無徵狀 每2人有1人中招 父母染上易傳仔女👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

按圖即睇眼敏感徵狀

+ 1

眼敏感會引起痕癢，但湯醫生提醒，千萬別以為眼敏感就只是「痕癢」！「其實，眼敏感可以嚴重影響小朋友的健康和成長。最常見的情況是，孩子難以忍受痕癢而經常捽眼，長遠有機會令眼皮鬆弛掉下，嚴重更會損害角膜，令散光度數加深。一旦被細菌感染，甚至令角膜會發炎有疤，更有致盲的風險。」

持續的眼睛痕癢，也會令孩子難以入睡，無法集中精神上課和溫習，導致成績倒退。由此可見，眼敏感的影響深遠，不容忽視。

按圖即學3招去除家居塵蟎：

要預防眼敏感，家長應多觀察孩子，從日常生活入手，避免孩子接觸致敏原，例如動物毛髮、塵埃、地氈等。日常可以使用空氣清新機，過濾空氣中的致敏原。當中最大的致敏元兇便是塵蟎，湯醫生建議一套清除家居塵蟎的有效方法：

1.攝氏20至30度最容易令塵蟎滋生，因此建議定期用攝氏60度或以上的熱水清洗床單、被鋪及毛公仔。

2.濕度60%或以上也容易令塵蟎滋生，建議讓家中濕度保持在50%或以下。

3.引塵蟎出洞 — 塵蟎喜歡在黑暗的地方繁殖，可先拉上窗簾，令家中變暗，待30分鐘，引誘塵蟎走出來，再用「除蟎吸塵機」清潔家居。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻小朋友人有三急要去公廁🚽，又怕污糟點算好？：孩子出街大小便 廁板鋪滿紙巾先安心？醫生建議去公廁注意4件事👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻