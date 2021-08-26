孩子出街大小便　廁板鋪滿紙巾先安心？醫生建議去公廁注意4件事

孩子出街時，若人有三急，家長便最為頭痛。有爸爸在社交平台發文，表示孩子突然要大解，為了確保衛生，便在公廁廁板鋪上厚厚的紙巾，坦言「真係冇辦法」。有兒科醫生表示，公廁是不少疾病的傳播溫床，究竟帶小朋友去洗手間，有什麼注意事項？



一名爸爸在facebook「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」群組發文，表示「同小朋友出街突然間要屙屎，通常呢啲責任都係俾爸爸處理😣😣行行吓街都話好啲，如果食緊飯真係頭都暈埋」。當他帶孩子大解時，為了衛生，在廁板鋪上了厚厚的紙巾層，直言「我都明白咁樣係好唔環保，不過真係冇辦法」。

按圖即睇公廁4大注意事項

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按圖即睇家長裝修注意事項

排泄物傳播疾病

兒科醫生陳欣永表示，很多疾病都是通過糞便傳播，如果廁所衛生不佳，接觸到病毒便有可能受感染。「在公廁這樣的公共環境裡，會有很多細菌滋生，例如金黃葡萄球菌。常見的有導致腸胃炎疾病的沙門氏菌，還有病毒如諾沃克、輪狀病毒。另外在公廁有時會有啲人嘔吐，嘔吐物也會帶有很多病菌和病毒。」

先消毒後鋪墊

陳醫生提醒家長，帶小朋友到廁所時，最重要是不要讓孩子周圍亂碰。「唔好畀佢隻手亂掂嘢，公廁裡的門、門柄、牆壁，都可能會有尿液、糞便濺到。」而使用廁板時，最好同時消毒及鋪墊紙巾，雙管齊下。「最好先用紙巾抹，和用酒精消毒紙巾抹一抹才坐上去。現在部分公共廁所設有即棄廁板紙墊，亦可避免皮膚直接接觸到廁板。」

他又提醒，如廁後宜先蓋好廁板，再沖廁，並要以正確的方法洗手。「因為濺出來的廁所水，可以濺到很遠，整污糟個地方。更重要的是一定要用梘液洗乾淨雙手，捽手的時間要夠長，唔係求其掂吓水就算。」

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