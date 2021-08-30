幽門螺旋菌｜初期感染無徵狀　每2人有1人中招　父母染上易傳仔女

「幽門螺旋菌」是本地的常見疾病，小朋友亦有機會染上，嚴重者會引致胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌。過往調查發現每兩個人便有一人受到感染，而且幽門螺旋菌會透過唾液傳染，如果家中沒有這個習慣，很大機會會全家中招。



幽門螺旋菌在香港十分常見，據2017年香港中文大學醫學院的一項研究顯示，全球有44億人感染幽門螺旋菌，包括香港在內，亞洲地區有過半人口感染。不過近年因生活環境改善，及較多人關注，感染率已有回落趨勢。

兒科醫生陳欣永表示，有8成感染者感染初期沒有任何徵狀，但嚴重者會引致胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌。當出現胃痛、多胃氣、反胃或大便呈黑色的症狀時，便要透過胃鏡或呼氣測試檢查。假若驗到有幽門螺旋菌，便要透過藥物治療，包括吃抗胃酸的藥及抗生素。

如果父母是幽門螺旋菌帶菌者，仔女便很大機會受感染。（getty image）

可透過唾液傳染家人

兒科醫生陳欣永續指，幽門螺旋菌通常存在於污染水源中，當我們飲用受污染水源，或進食清洗得不乾淨的蔬菜時，就有機會受到感染。另外，幽門螺旋菌在家庭之間非常容易傳播，因為幽門螺旋菌會透過唾液傳染。如家庭沒有使用公筷的習慣，就很容易將病菌傳染給小朋友。

兒科醫生陳欣永提醒，家長和仔女的餐具應該要分開。（資料圖片）

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絕大部分患者感染期追索至童年

幽門螺旋菌在小朋友間看似比較少見，主要原因是染上初期並沒有病徵，小朋友亦未懂得表達胃部不適。絕大多數感染者在兒時已感染幽門螺旋菌，原因可能是父母或兄弟姐妹中有帶菌者傳染所致。例如媽媽是幽門螺旋桿菌帶菌者，她處理過自己的嘔吐物後再照顧子女，而令子女受感染。病菌通常一直潛伏體內，直至成年時才病發。

兒科醫生陳欣永

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