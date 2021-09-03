全港17區小學削減班數　8間學校小一縮剩1班　呢區有7間小學縮班

據最新一份《小學概覽2021》顯示，全港17區小學均有學校需要縮減新學年的收生人數，8間小學今年度的小一新生只剩1班，更有私立小學的小一至小五都比去年縮減一班。面對學生人數大幅減少，教育局認為學校收生人數有多種考慮，例如學生的設施、小六畢業生的數目等。



最新一份《小學概覽2021》揭示，受縮班影響的學校幾乎遍佈全港，只有灣仔區沒有縮班的學校，更有2所資助小學、1所私立小學增收多一班小一新生。而是次縮班學校最多的是黃大仙區，共有7所學校，其次是大埔區、葵青區、元朗區、東區和離島區也有5至6所學校縮減新學年的小一班數。

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據統計，8間小學的小一僅縮剩一班，分別位於北區、葵青區、屯門區、九龍城區、油尖旺區、東區、南區和離島區。另外有學校一次縮減2班，包括東區救世軍中原慈善基金學校、葵青區東華三院高可寧紀念小學、大埔區大埔浸信會公立學校、屯門區台山商會學校和離島區嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學。

而部分直資及私立小學亦受到學生數減少的現象影響，不只小一需要縮班，小一以上的班級人數也減少。其中聖三一堂小學共縮減5班，小一至小五各級均縮減一班；玫瑰崗學校的小四及小五班數也分別減少一班；嘉諾撒聖心學校私立部的小二班數亦減少了一班。

總班數受到小六畢業班數量影響，與小一收生班數相互抵銷。

有學校需要縮班，亦有學校在新學年增加了小一的收生人數，灣仔區有2間資助學校、1間私立學校均增加了小一的班數，成為全港惟一收生人數有升冇跌的校區。此外，北區方樹福堂基金方樹泉小學也增加了2班小一，由3班增收至5班小一新生。

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教育局：小一班級計算不單看學生人數

教育局局長楊潤雄表示，每一年計算小一班級（預算數目）是根據學校在今年小六的班級（實際數目），以及學校有多少個班房，平均分做六級，（兩個數目）哪一個大些，該局就用那個去計算。其背後理念是今年收取多少個小一學生，將會有多少個小六學生離開，或學校在一個比較平均的環境下可開辦多少班小一。

而對移民潮導致學生人數減少的說法，楊局長指在這段時間多了人選擇離開香港，這是一個事實，但並不只是小一的問題，大家也看到不同科目、不同級別也可能有學生跟隨家庭一同離開香港往外國生活。他續指，教育局會整體去考慮，在今年九月、十月收到學生數字後，會看看（學生人數）萬一受到移民潮影響，應採取甚麼措施。

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