幫緊你應援團│成MIRROR應援會長　單親媽媽：囡囡多咗同我講心事

ViuTV新節目《幫緊你應援團》於今晚（6日）首播，MIRROR成員Lokman、Tiger及Alton將夥拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，接受各式委託，為主角完成夢想、送出驚喜。首集邀來一位媽媽級「鏡粉」擔任主角，除了分享「瘋狂」的追星經驗，她更透露，因為MIRROR的出現而拉近了與子女的距離！



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成為應援會會長

首集《幫緊你應援團》的主角是單親媽媽Catherine，她受朋友影響而開始留意MIRROR，並與11歲的長女Priscilla及8歲幼子Gabriel齊齊「入坑」成為「鏡粉」。Catherine是Jer的鐵粉，兒子與女兒分別是AK及Jeremy的粉絲。Catherine更加入了「媽媽粉絲團」，並被推舉成為應援會會長，除了會與一眾媽媽級鏡粉分享子女經，亦會一同分享追星喜悅。

她分享，最「瘋狂」的一次追星經驗是出席MIRROR的扭蛋活動。「大清早送完小朋友返學，就同幾個媽媽一齊揸車出去。9點幾已經到咗，但要等到下午1點，佢哋先出現。活動完咗仲要排隊入去扭蛋，再喺街同其他人交換。」

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拉近與子女的距離

Catherine又分享，自己向子女坦承喜歡MIRROR，他們反而很高興，女兒更樂意跟她分享心事，甚至會向她分享追星的趣事。Catherine因為MIRROR而拉近與子女的距離，Lokman坦言事情十分神奇，「我哋嘅責任唔係咁簡單，我哋有好多存在嘅原因，原來生命真係可以影響生命。」

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他想出「假錄影、真驚喜」的點子，先叫媽媽粉絲團成員及其子女一起學跳舞，並拍片給MIRROR。原來驚喜在後頭，錄影當天MIRROR成員AK、Tiger及Alton神秘現身，令現場媽媽與小朋友們喜出望外。MIRROR三子更為Catherine子女送上全隊親筆簽名Box Set及生啤公仔，令他們喜極而泣。

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