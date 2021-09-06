元元放假游水曬可愛三點式泳衣照　Coffee帶伯伯放風箏再去長洲

剛過去的周末天朗氣清，不少爸媽都和小朋友都和仔女外出遊玩。不少星爸媽都有帶仔女去戶外玩，Coffee就趁著放假和囝囝去長洲玩，元元去泳池游水。



Coffee放假同囝囝玩足兩日

Coffee就趁著假期，帶著囝囝連玩兩日，星期六Coffee就陪伯伯去放風箏，Coffee表示因為童年父母忙於工作沒有帶她去很多地方，因此囝囝出生後，一放假天氣許可便會帶囝囝周圍去玩：「小時候，爸爸媽媽經常都忙於工作。就算是放假也好，他們多數也會選擇留在家裡，所以我小時候很多地方都沒去過，很多兒時的玩意也沒試過。放風箏也是兒子出生後才真正接觸的😁✌️也正正可能是因為童年的影響，只要是放假天氣又許可，就會帶他們周圍去，因為這樣才算是假期嘛，真正童心未泯的其實是我。」而周日Coffee就和伯伯去到長洲，吃喝玩樂足兩日。

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李元元游水再去食下午茶

李元元（Lucy）就趁著不用上學的日子和媽媽游水，只見元元面露笑容，非常精靈，媽媽不禁表示「唔使返學嘅日子D相都變返擘大眼🤘🏼😂✌🏼」。昨日更和媽媽去食下午茶，只見元元穿上連身裙，甚至塗上唇膏，打扮得非常靚。

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黎諾懿囝囝去下長沙

黎諾懿囝囝小春雞就和爸爸媽媽及嫲嫲去下長沙玩水，由下午3點玩到天黑食埋晚餐，懷孕中的媽媽則「坐係餐廳嘆茶，食物好食，地方舒服，幻想自己去左泰國度假」。媽媽透露兩父子玩足半日，「自high自sweet」。

陳茵媺全家一起吃早餐

陳茵媺則在假日一家人去餐廳吃一頓豐富的早餐，她表示他們一家人最喜歡在星期天早起，去不同的餐廳吃早餐，就如年輕時的「飲茶」。

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🔼🔼🔼羅子溢楊茜堯女兒相當可愛，仲為父母吹蠟燭慶生👉🏻👉🏻👉🏻羅子溢楊茜堯全家Staycation慶生 女兒小珍珠萌爆為父母吹蠟燭👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

羅子溢楊茜堯生日只相差2天，分別37歲及42歲。（IG：@tavia_yeung）