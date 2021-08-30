甜爺爺│夏韶聲9歲孫兒亮相　5組爺孫學劍擊　周中：要抖一兩個月

ViuTV新節目《甜爺爺》於今晚（30日）首播，節目邀得5位爺爺和公公，以及各人的孫子進行一連串任務。夏韶聲與9歲孫子Kyle、周中師傅與3位孫兒更是首度亮相螢幕，於首集以爺孫檔一同學習劍撃，並上陣對戰，周中笑言「要抖返一、兩個月！」。



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4歲半「大師兄」教劍擊

節目旨在為跨代相處提供共融方案，邀來夏韶聲（Danny Summer）、廚師周中師傅、馮䘵德、劉皓嵐（劉小華）與素人公公，以及素人爺爺Bee進行一連串任務，亦會邀請不同嘉賓作導師，考驗各位爺爺和公公，學習如何與孫仔孫女融洽相處。

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首集五對爺孫會一同學習劍擊，並進行比賽。訓練由僅得4歲半的「大師兄」指導爺爺們各種劍擊動作。其間夏韶聲和馮䘵德分別一擊即中刺中100分，獲嚴謹的「大師兄」稱讚。而周中師傅則發揮搞笑本色，使出「茅招」用慢動作刺中100分，令全場爺爺起哄。

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隨後一眾爺孫互相進行劍擊比賽，當夏韶聲與周中師傅進行對決時，因夏韶聲十分主動出擊進攻，令周中師傅不禁緊張大呼「我唔敢刺佢呀」。比賽過後，周中師傅更笑言要休息一、兩個月才可恢復體力。

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與孫仔在家夾band

節目中，周中師傅的6歲、9歲半及10歲的孫兒，以及夏韶聲的9歲孫子Kyle更是首度亮相。有「香港搖滾之父」之稱的夏韶聲曾歷四段婚姻，與首任太太育有兩名女兒。他與外孫Kyle感情要好，不時把生活點滴分享至社交平台。除了教孫子打鼓，兩爺孫亦會在家夾band。他更於YouTube頻道開設了「#孫仔萬歲」影片系列，紀錄爺孫日常互動。