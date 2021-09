鍾嘉欣大女5歲生日開Elsa主題生日會　兩母女勁似樣十足餅印一樣

鍾嘉欣(Linda)與脊醫Jeremy於2015年婚後定居加拿大,翌年8月22日誕下大女Kelly,17年8月23日再生下兒子Jared,湊成一個「好」字。相夫教子的嘉欣不時網上分享子女照片;日前趁女兒5歲生日,她悉心為女兒安排Elsa主題生日會,分享與女兒合照,照片中的Kelly盡得嘉欣真傳,年紀少少已是一副美人胚子,愈大愈靚。



鍾嘉欣今日於IG貼出女兒生日會的照片,發文表示感謝女兒Kelly的到來,大讚她是家中開心果,令人感覺窩心舒服,更祝福女兒要擁抱夢想,她會一直支援Kelly做自己想做的事,當然更不忘向女兒表達滿滿的愛意,十分溫馨甜蜜。

內容如下:

「Baby Girl,

this year you turn 5. Mommy will always love you. You are so lovely to be around. Your skin smells so nice and your little hands are the best to hold. You make every one so comfortable and you always make sure no one is left out. Our family is so lucky to have you. You are better than me and Daddy. I know you have so much to give to this world. Embrace your power wherever you go. Be who you want to be! I will be there to support you forever.

Love you, my favourite Girl, always and forever.」

貼文中看到嘉欣悉心安排生日會的主題,全場連生日會背景佈置、蛋糕、汽球、食物及禮物袋均以《Frozen》主角Elsa為主題,相信是Kelly是心頭好,蛋糕前更放著女兒與兒子Jared合照。

而派對顏色與往年一樣以藍白色為主;嘉欣與女兒更穿上白色母女裝,手抱女兒的嘉欣看似素顏上陣,但與女兒甜蜜合照,二人笑容幸福洋溢;5歲的Kelly愈大愈似鍾嘉欣,天生一副美人胚子,十足十餅印一樣。

