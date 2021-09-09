學生姊弟探訪基層家庭受啟發　創辦社企為小學生網上免費補習英文

本港貧富懸殊，一些資源貧乏的家庭未必能為子女提供額外的補習課堂，這些學生縱然十分努力，但接觸的知識或者仍不夠廣闊。有一對仍在求學的姊弟Ashley和Jack自幼都有補習，早前在暑假時曾探訪基層的單親家庭，被他們的學習條件和環境啟發，希望集自己及朋友的力量，成為義教老師為有需要的小學生補習英語。



「好深刻佢哋喺洗衣機上面做功課。」14歲的Jack在暑假時探訪了一個住在深水埗的基層單親家庭，一位媽媽和2個孩子同住劏房，狹窄的生活環境令小朋友連做功課的桌子都沒有，只有在洗衣機頂上學習。「佢哋學校數學科用英文教，未必睇得明題目，但又冇補習，結果唔識做。」基層學生努力求學的經歷令Jack回家後有深刻的反思。

「我哋自細都有補習。因為學校一個老師面對20幾30個學生，未必每個學生都能關注到。」而且，據他們的經驗，書本上的英語和日常運用的英語又不盡相同，基層學生平日亦較少機會和他人用英文溝通，因此用英文說話的自信心也十分不足。

正在國際學校讀中學的Jack回家後和19歲的家姐Ashley分享所見所聞，以及他希望幫助這些家庭的小學生，運用自己的力量為他們免費補習，用知識改變未來。即將到加拿大大學升讀醫科的Ashley聽後，十分支持弟弟的想法，並立即和身邊的朋友商討實行的方法。「我哋身邊嘅朋友英語能力都好好，有啲係native speaker、喺國際學校讀中學，相信足以應付為小學生補習。」Ashley說。

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網上和學生伴讀英語 免費1對1補習

兩姊弟一邊運用自己的經驗，一邊討論用甚麼方案幫助基層學生，繼而創辦了「White Paper紙張英語補習」，並期望以社企的形式營運。「我哋認為社企就好似一張白紙，由小朋友染上色彩。而小朋友就係未來的棟樑，亦希望學生將來可以薪火相傳。」Ashley說。

他們認為1對1補習才能針對每個學生的進度和能力，亦希望主要用遊戲的方式吸引小學生，對學英文產生興趣。

他們目前打算提供3個方案，分別是「Story buddy」（英文故事伴讀）、「Chit chat」（英文會話聊天）和「1對1功課輔導」。

基層家庭的父母可能都需要工作，沒有時間和足夠的能力陪小朋友閱讀英文書，透過Story Buddy可以由導師和小朋友讀英文書，達致多聽多說英文，誘發學習興趣。而他們亦明白基層家庭的小朋友身邊未必有能經常說英語的對象，用「chit chat」就可以和學生做朋友的方式一起用英文聊天，讓他們日後面對外國人說英語也不會怯場！而用Zoom為小朋友一對一補習，則能讓他們在課外時間也能問功課，令學習更順利。

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已募集了10位導師 盼將來籌辦戶外學習活動

Ashley和Jack雖年輕，但充滿幹勁，目前已募集了10位導師願意免費為小朋友補習。他們亦希望招募學生，提升大家的「實戰經驗」。Jack到了APLUZA Academy學習製作網頁和建立了社交平台，期望透過網絡力量接觸更多學生。

另外，他又在APLUZA Academy認識了正在學習剪片的12歲男生Murdoch，故和他一同合作拍攝宣傳影片再上載到平台，讓更多人了解White Paper的理念。Murdoch擁有自己的影片頻道，亦希望有更多機會磨練拍攝和剪片技巧，向YouTuber的夢想前進。

Ashley則期望補習平台未來可以和其他社福機構合作，盡能力幫助有需要的基層學生。當他們的能力足夠時，可能可以發展至英文以外的科目，甚至帶學生到戶外進行教學活動，增添學習的多元性和趣味。