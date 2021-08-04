曾任紅館演唱會鼓手　8歲打鼓神童想打到老　爸爸：學音樂係開心

音樂是情感思想的表達，惟孩子學習音樂時，又能否真正體會當中的樂趣？現年8歲的Rondi有「打鼓神童」之稱，年紀輕輕已曾踏上紅館，擔任演唱會鼓手。問他對未來有何想像？他直言希望「打鼓打到老」。父親Tommy為職業結他手，對父子而言，夾band便是獨有的親子活動。「我覺得學音樂係開心，呢個就係我哋嘅出發點。」



攝影：龔嘉盛



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3歲打鼓 爺爺同是鼓手

Rondi來自音樂世家，爺爺曾是60年代樂隊Teddy Robin and the Playboys的職業鼓手，爸爸則是職業結他手。「我3歲就開始敲下鼓，爸爸買咗套鼓畀我打Beatles。唔同嘅聲，加埋音樂，就好好聽。」對爸爸Tommy而言，培養孩子的重要一環，是花時間陪伴。「因為我哋全家人都玩音樂，喺我哋屋企玩音樂係好平常嘅事。呢個係好好嘅親子活動，好過喺屋企大家望住手機。」

縱然年紀小小，Rondi的演出經驗已相當豐富，更曾為歌手古巨基擔任紅館演唱會鼓手。Rondi直言平常演出「上到台唔驚，未上到台就有少少驚」，爸爸補充，正因為Rondi的演出經驗豐富，他比同齡的孩子更具自信。「上台表演對佢嘅心理質素培養係幾好，可以同好多人溝通，講嘢唔會怕醜，而我發現佢對自己演出亦好高要求。」

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音樂是快樂泉源

上學以外，Rondi每天會花約半小時練鼓，其餘便是練琴及自由時間。Tommy坦言，自己不是緊張孩子學業的家長。「我覺得小朋友唔好侷限喺學校入面。成績係咪緊要呢？少少緊要，但我覺得最緊要係令佢有興趣去追求知識。」Rondi喜歡閱讀，對天文及海洋世界尤其感興趣，Tommy認為，汲取知識的渠道應是多元化。「學校書本未必講咁多呢啲，但佢有興趣，就買多啲課外書，或者開Youtube畀佢睇。」

受家人薰陶，Tommy踏上職業結他手之路，他認為，每人學習音樂的目的亦不盡相同。「有啲家長話學音樂就係要考試、考名校。我覺得學音樂係開心，又可以係親子活動，呢個係我哋嘅出發點。」他補充，最重要是依隨孩子的真正興趣，避免過分強迫。「小朋友開心，感興趣先畀佢學。如果個小朋友鍾意畫畫、跳舞，未必要迫佢學音樂、去考試，佢哋會好辛苦。」

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鍛鍊四肢協調

職業鼓手KevinBoy（KB）於澳洲長大，13歲正式學鼓。「細個跟父母去唱粵曲，認識到其他小朋友夾band，行埋去摸下套鼓，就好中鍾意小鼓（snare）個聲，產生咗興趣。」談起成長，他笑指小時候「Stage band、marching band、orchestra都玩勻晒，所以成績好差！」鼓手Hei Hei聽罷，笑說自己同是成績欠佳的學生。她分享，14歲時受妹妹影響開始接觸打鼓，成長時期曾跟打鼓經歷多番「離合」，「當我玩過晒所有樂器，最後好自然返去個鼓度，覺得打鼓係最開心、最能夠抒發感情。」

除了樂隊演出，同為打鼓導師的Hei Hei補充，從小開始練習打鼓的最大好處，是可訓練四肢協調。「因為學打鼓嘅時候會學到唔同風格、節奏，加埋個節奏感，學咩樂器都會上手得快啲。」KB補充，孩子3歲時已可開始學習打鼓，「得一樣樂器係同一時間，手腳做緊唔同嘅嘢。」

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依隨熱情的節奏

KB與Hei Hei因Viu TV電視節目《撃戰》結緣，今個暑假他們與鼓手Piaf將攜手舉辦以敲擊樂作主題的音樂劇「KB & Friends Music Playground 鼓鼓吓」，劇情圍繞不同國家的文化和音樂節奏。出席的小朋友觀眾將隨機獲派低、中或高音的敲擊樂器，如手鼓、響板、沙槌，成為表演者，即席參與演出。

KB表示，希望以一個直接簡單的方式，啟發孩子對打鼓的興趣。「一係唔做，一做我會想有信息俾人帶走。教育係重要，但讀唔讀到書未必係最緊要。知道自己嘅興趣喺邊，跟住自己熱情去行條路，去到咩地方都冇問題。」Hei Hei補充，最希望是帶出打鼓的初心，「無論你去到邊個地方，只要肯努力、肯玩，去到邊都可以玩到好好嘅節奏。呢啲信息喺學校未必會學到，希望我哋可以帶到畀佢哋。」

KB & Friends Music Playground 鼓鼓吓

地點：戲曲中心大劇院

日期：2021年8月22日

時間：上午11時；下午2時15分；下午5時30分

票價：$380 / $280 / $180

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