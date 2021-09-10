16歲港女足陳頌文移英加盟曼城U19　兒時教練：佢係好努力嘅女孩

本地女足陳頌文（Karri）近日於英國試腳成功，將加盟曼城U19女子隊。小時候的她曾於香港阿仙奴足球學校接受培訓，其教練陳德偉在接受訪問時形容，陳頌文是「落到球場好努力嘅小女孩」，又透露其父母不時親身支持孩子出賽，又讓她跟隨自己意願，全力從旁支持。

（相片由受訪者提供）



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女足重點新星

香港女子足球代表隊成員陳頌文現年16歲，是本地女足新星。她於上月隨家人移居英國，隨即試腳成功，將跟隨曼城U19女子隊長期訓練，以及參與熱身賽，同時繼續效力香港女足。

陳頌文小時候於阿仙奴足球學校接受培訓，其後效力公民，司職前鋒的她曾於香港女足U18聯賽奪冠，並成為神射手及榮獲最有價值球員（MVP）。她去年曾參與東亞足球聯盟女子U15足球節，當選賽事最佳中場，同年首度入選女足大港腳，遠赴土耳其出戰「女子土耳其盃2020」。

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勝任不同崗位

阿仙奴足球學校教練陳德偉約於8年前開始任教陳頌文，當時她7歲，他形容，最初接觸陳頌文，對她的印象是「落到球場好努力嘅小女孩」，「有一次訓練，佢本身打前鋒，但當時射咗好多次門都入唔到。我叫佢去打後衛，睇下人哋點過妳，先去射。」

他曾帶領陳頌文出戰各項足球比賽，坦言彼此間有太多的難忘點滴。「比較深刻係打 adidas cup女子U16組別，當時所有球員係11至12歲。初賽對車路士足球學校，對方全部都係U15港隊球員，最後以4：3勝出！」

上月陳頌文移居英國，陳德偉曾於社交平台表示，「差唔多每次有比賽都帶妳去打，由畀人抄7、8球，到我哋開始識贏波！你由唔識入波，到打每個位置都能勝任，這是妳努力嘅成果。」

父母親身支持

陳德偉表示，於數天前得知陳頌文入選曼城U19女子隊的消息，直言「梗係替佢高興！」，又希望她可「畀心機踢」。

他又透露，陳頌文的父母很支持女兒踢足球，「我帶咗Karri七年，差唔多每次比賽都有去支持。以我所知，培育方面，Karri父母都希望小朋友自己決定，再從旁幫助。」

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