小一自行收生｜大仔成功插班喇沙細仔成必收生　媽媽：放棄考直私

「小一自行分配學位」階段於本月20日至27日開始交表程序，今日（20日）是小一自行分配學位開始接受申請的首日，位於九龍塘的熱門學校喇沙小學、瑪利諾修院學校(小學部)早上已有不少家長前往交表，只為求子女入讀到心儀學校。

攝影：鄭子峰



本身住荃灣區的包小姐是全職媽媽，今日9時多已到達喇沙小學為細仔交自行入學申請表。「因為我怕自己填錯資料，所以早啲來。」她說。

她透露今年大仔成功插班入讀喇沙小學三年級，所以弟弟屬必收生。「原本都安排弟弟叩門，現在可跟哥哥入到（喇沙）都十分開心。本身幫細佬報了兩間直私小學校，也沒有去面試。」

哥哥今年成功插班 弟弟屬必收生

包小姐表示大仔原先在荃灣區內小學就讀，校內成績不錯，所以今年替大仔報名插班喇沙，程序是交表後，再考中英數筆試，之後進行家長面試。包小姐說筆試內容題目不少，但相信兒子答對，也會跟得上插班進度，平時沒有特別操練兒子，也不會給學校以外的練習。

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兩兄弟也學劍擊

包小姓表示喜歡喇沙小學原因是校內活動多元化，「學校有泳池、有游水堂，游水是終身技能，所以哥哥細佬都有學；學校有圍棋，都是哥哥喜歡，（多插班生嗎？）我只知道一班一至兩個。」

包小姐透露本身哥哥都有很多興趣，樣樣都想學，早前有報名學劍擊，兩兄弟更十分喜歡，她表示暫時亦未有考慮讓小朋友出國升學。

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以抽獎心態報瑪利諾修院（小學部）

另外，陳先生早上九時多到達瑪利諾修院（小學部）為女兒交表，由於與學校相同宗教，手持20分的陳先生不是住41校網，未能以3條1選該校，所以對派位信心一半半，他說；「因為學位唔多，始終需求仍有，你見直資私立都仲好多人報，其實都係搏下，當抽獎。」

陳先生是喇沙小學舊生，認識瑪利諾的校友，知道校風純樸、欣賞學校學術成績，由於女兒數學成績較強，英文也不錯，希望女兒在英語教學環境成長。

陳先生表示沒有過份催谷女兒，知道她真的喜歡有興趣才學習，有上面試班及興趣班，溜冰、游水、跳舞、拼音等基本興趣班。而陳先生與太太也是在職父母，平時由外傭照顧，婆婆、嫲嫲也會幫忙照顧女兒。

婆婆為孫女前來交表

還有，手持10分的蔣小姐也前來為孫女交表，她表示住在附近，因為大孫女今年入讀瑪利諾中學，希望妹妹都可以順利入讀小學部。「沒有宗教分，家姐小學在荃灣讀，都沒有世襲分，但考到呢間中學，所以妹妹都報呢間。

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