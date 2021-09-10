小一面試│ 培道小學校舍擴建後加強音體藝發展　校長分享面試貼士

香港培道小學自1888年創校至今，是一所本地熱門私立男女全日制小學，除了有直屬幼稚園，也有聯繫的培道中學；校長陳敏儀在該校工作二十年，同時擔任培道小學及培道幼稚園校長的她，看著無數孩子成長，她與學生之間的相處很自然與親切，學生似乎都有源源不絕的話題要與陳校長傾訴，她坦言小一入學面試也一樣，希望看到小朋友最真實最自然一面。

攝影：龔嘉盛



經歷兩年的疫情，教育界面對著前所未有的挑戰，而陳校長更指學校也是不停面對挑戰，她說：「這個星期安排好上課，下星期可能因為上呼吸道感染要停課，特別是我們還有幼稚園，小朋友比較容易抵抗力不足受感染，復課停課的轉變快到不得了。」

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不敢計劃太長遠

「通常喜歡教書也是較喜歡穩定工作的人，我做了十幾年校長，學校的校曆表也都沒有太大改動，往年三月考試，下年也會是三月考試，上學日數也差不多，但今次卻不同，今日只能想定下星期，所以網課時是兩星期做一個單元，大家都不知道幾時會完。」

陳校長坦言跟當年沙士給的經驗很不同，「因為今次真的不知道什麼時候再會發生什麼事情，以前是以一年做單位，現在每兩個星期就做一個單位，絕對是考驗我們整個團隊的彈性，我都多謝同事，他們已被訓練成很有彈性的團隊。」

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創新構思融入教學

當日帶我們參觀學校的是在培道畢業的黎老師，他也是陳校長的學生，讀環保的他原先沒有想過會當老師，「有次校長想我回學校幫忙做IT方面的工作，增加了與學生相處的機會，我發現比跟同年齡的人溝通，與學生的相處得更好，後來發現到原來我很適合教書，於是去進修教育課程，並成為培道的老師。」

陳校長說：「在黎老師的安排下，帶給學生很多不一樣的學習，他引入創新的構思，並應用在他任教的科目中，包括數學、常識、創科。舉個例子，原本學生學習七巧板是剪紙後跟圖形砌出成品，但由於黎老師喜歡收集七巧板，他讓學生認識更多不同種類的七巧板，跟我們認知的不一樣，他要小朋友自己設計，再加入摺紙，剪紙，加入創科互動元素，製作出專屬自己的七巧板。」

黎老師有一份熱誠，同樣也是不少學生可以談心事的「好朋友」，黎老師說：「我識了一個收藏家，邀請他來學校擺展覽，借來很多量度器、計算器的珍藏品。我看到學生令我想到自己小時候，現在小朋友跟我那個年代最大的不同是，他們身邊有很多事情發生，例如他們有iPad，已不像我以前上堂只有一本，老師要我們做甚麼就做甚麼，他們用手指一掃就去了下一版或者下個apps，所以現在的老師要有更強的能力令學生專注。」

他續指：「我不會用難教來形容學生，因為很多時他們太快完成了自己的事，便沒什麼可以做，就會搗蛋，老師要讓他們有事做。班上人數多，可能要等落堂跟他溝通，再知道原來他們的興趣，你只要可以額外給他任務，一旦打開了興趣，學生就會自動波去學習。」

擴建校舍加強音體藝發展

陳校長就是這樣鼓勵著他的學生去發展更多可能性，而培道小學的校園環境亦一樣，自2016年起，全新教學大樓正密鑼緊鼓地興建，預計2022年9月完工後，會增加恒溫游泳池、室內運動、音樂廳及空中花園平台等設施。

由於培道小學的學生很多都是來自中產家庭，陳校長在構思新課室安排時，特別加入更多學習生活技能的元素，「我們試過帶學生去5日4夜Camp，其中一個活動要去街市買餸，他們不知道豆腐在哪裡買，他們將來的生活不一定時時刻刻有外傭或者父母在旁，所以我們想做一些生活技能的課程，例如煎蛋，舉例小廚神活動，預計會是有一個cafe的生活技能館。」

新教學大樓落成後，學舍面積將會比現時增加三倍之大，但陳校長表示不會因為學校面積增加，就招收更多學生，她說：「希望留返更多空間給學生使用，所以不會增加收生人數。看到學生在學校多了很多空間活動，這是值得，因為他們建立的一點一滴就是他們的將來。沒有人能預知人生能夠有幾多次見面。但只要願意用心去接觸，每一個都是可以培養的孩子。」

她指你永遠不知道你在他們心裡面種了什麼種子，「有時老師會跟我說：『有些家長講極都唔明。』 我說：『唔緊要，啲細路仔明㗎，有時大人轉唔切，或者他成長遭遇到的事我們不知道，所以家長講極都唔明唔緊要，小朋友在我們身邊，教育是不會輸，只要你相信學生是好。」

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很多學生看到師兄黎老師回來教書，都向陳校長表示將來要回來貢獻學校，陳校長說：「小朋友的盼望是很重要，這份盼望不是由大人去給，是小朋友自己見到之後想出來。可能人去到某一個年紀就自然有該個年齡的限制，有一些事情做不到，好像我跳不到降落傘，就由他們接力，有學生說要回來做校長，成真與否並不重要，重要是他們有這顆心。」

面試不會考學術

不是有人說香港教育問題是過於催谷，陳校長建議大家不應心急，「我常常期望培道是一個讓他們發現自己的地方，我到了現在這個年紀，仍然會有很多地方連自己未發現的，以前我教英文，出了10句句子給學生默書，有學生花上兩小時溫習10句英文，我會問自己：『是否他們默完這10句，就代表有很好的英文程度呢？當然不是啦。面試期間我們會與小朋友傾偈，最想知道小朋友與家長的日常互動，我哋唔會考學術問題，只會傾日常生活，最想睇到小朋友自然地表達自己。」

陳校長笑言自己也試過「睇漏眼走寶」，建議家長不要將面試成敗得失看得太大，以免影響小朋友。「我試過一次，去其他學校參加活動，當日帶我進行活動的是該校精英班的學生，他的表現當然非常優秀，到小息時，他跟我說：『陳校長，當年我來考四年級，你唔收我。』你想想，連筆試都會走漏眼，何況面試就更加啦，如果你遇到A老師喜歡活潑、遇到B老師又喜歡文靜，結果出來的標準已經不同。」

培道小學

地址:九龍馬頭涌福祥街3號

電話:2711 2933

2022-2023年度小一入學申請

網上申請日期: 30-8-2021(一)至25-9-2021(六)

小一面試日: 16-10-2021(六)或 23-10-2021(六)

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