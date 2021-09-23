律師請港足經驗老將任教　資助基層小朋友免費學踢波圓足球夢

今年舉行的東京奧運港隊在多個項目上屢創佳績，證明香港也可以培養到國際級的精英運動員。要成為出色的運動員除了要刻苦的訓練外，本身也要熱愛自己投身的運動才可以一直堅持下去。有見此及，一群熱愛踢足球的律師及司法界人士，希望出一分微力，令熱愛足球的基層小朋友獲得正規訓練的機會。



港足明星老將任教 小朋友有熱誠就會幫

楊雲峯律師本身也是足球愛好者，年輕時在大學也參與過大大小小的賽事，投身司法界後也有自發參與一些成人足球訓練班，發現原來自己多年來都「唔識踢波」，有專業人士的指導是截然不同，因此也想基層的小朋友們不要走冤枉路，於是便發起了「有波齊齊踢」足球訓練計劃，贊助對足球有濃厚興趣的基層學童，請來多名港足老將，包括潘文俊及招重文等任教。

而楊律師亦留意到幫基層小朋友的共通點：「因為經濟因素，小朋友不能什麼興趣班都報，他們一定會挑選自己最喜歡的去參與，所以喜歡踢足球的基層小朋友，不少是發自內心的。」

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楊律師續指：「目前計劃已有不少有心廠商支持，短期目標是招攬到20位小朋友接受定期的專業訓練，只要有興趣我們都樂意協助。目前已有兩位小朋友獲得計劃資助，可免費接受訓練，我們最重視的是小朋友是否真心喜歡足球，因此，都會親自打電話或面見家長和小朋友。小朋友的反應是騙不了人的，是否正真正喜歡足球一眼便看得出來！」

沒有系統地踢波難以進步

獲得計劃資助的Ronald今年就讀五年級，偶像是Cristiano Ronaldo，因看見街上的哥哥姐姐踢波覺得「好型」，很想嘗試。但平日Ronald所謂的踢波，大多數是與媽媽、表弟到屋邨附近的硬地場傳波，沒有任何系統或組織比賽。現在Ronald每星期最期待的活動便是足球訓練：「我學了許多專業的球技，就如我偶像一樣可以由自己龍門踢入對方龍門！」

獲得計劃資助的Leo就讀二年班，與Ronald的情況相似，平日會到硬地場和其他小朋友隨意玩耍，參與訓練班後才了解到正確的足球知識，包括射波、傳波用腳的甚麼位置踢才合適等等。Leo媽媽更分享：「有時他和朋友踢波踢到下雨也不肯走，在Leo的感染下弟弟也喜歡足球，如果要幫兩個小朋友報足球訓練班。以自己經濟條件確實會比較吃力。」

「有波齊齊踢」足球訓練計劃詳情

名額：暫定20名小朋友，贊助他們的足球班學費及部份裝備

足球班：東南海足球學院提供，暫定每星期進行

參加條件：年齡性別不限，需要面見或致電篩選，需為基層家庭（領取綜援）

報名查詢：溫楊侯律師事務



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