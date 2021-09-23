奶奶硬要兒子新抱接收過期食品　媳婦抓狂：怎麼不給姑仔和孫女？

一位媳婦在Facebook群組「靠北婆婆2.0」指出，很感謝她的婆婆會分享給他們一堆糖果餅乾，但「大部分都是放太久，或者是過期的零食」，讓她氣炸直呼「根本就是在幫她家清廚餘，全部拿來我家」。甚至還拿受潮軟掉的瓜子要來給他們吃，讓她怒喊「自己不吃還要拿來給我們，真的很有事！」沒想到這篇貼文引發許多人共鳴。



媳婦抱怨，她婆婆喜歡拿「放太久、過期的餅乾」給他們吃，就像是在幫忙清廚餘。她傻眼表示「婆婆自己的女兒住附近怎麼不拿給她女兒、孫女吃？」她想到有一次，婆婆拿了一包在「疫情前」就購買的瓜子，準備要泡茶配着吃，但到現在已經過了好幾個月，全都受潮軟掉了，婆婆還拿來給他們並說：「這好像軟掉了，拿來這邊給你們泡茶可以吃，比較可以消掉」，此舉讓媳婦相當無奈。

接著媳婦又舉例，有次家中聚會，婆婆無預警邀請朋友來訪，帶了一堆過期零食與「一包新的瓜子」，並在長輩們泡茶聊天的同時，要媳婦去把新的瓜子開來吃。這時，神隊友拿出「之前軟掉的瓜子」給他們吃，婆婆在打開之前還問「這是新的那包嗎？」怕吃到受潮的瓜子。神隊友又回應「這是你之前拿來的，先吃這包」。最後婆婆堅持要吃新的瓜子，讓他們又氣又無奈。

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底下也有不少人表示，「我的婆婆也是這樣，拿爛的櫻桃、發霉葡萄、過期餅乾、乾掉的柳丁、像是從資源回收桶拿來的衣服給我們，有夠扯」、「我婆婆也是，拿快壞掉的蔬菜、裡面爛掉一半的水果給我們」、「婆婆每次都是當天過期才說要送我們吃，或是把發霉的年糕用菜瓜布刷一刷，煎給大家吃」。

最後，有網友建議這位媳婦「可以拿回婆家說吃不完，不然就全部整理成一箱，拿給小姑家說是婆婆送的」、「下次換你們拿快爛的水果跟餅乾去婆家，說我們沒空吃，給你們泡茶吃」、「可以收下後送垃圾桶」、「可以直接拒絕」。

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