小學做功課app｜家長必備4個實用app　查普通話拼音及中文字筆順

近年很多家長也表示老師對中文字的寫法、筆順等也有嚴格的要求，加上不少學校也以普教中文，爸媽和小孩在學習中文時愈來愈多困難，以下4個手機應用程式提供中文字筆劃、普通話拼音查詢，有助小孩和家長在家溫習。



小學學習字詞表

本程式是香港80後爸爸根據教育局《香港小學學習字詞表》指引設計，有效幫助小學生認識中文字的正確筆順，它和其他app最大的分別是提供大量配詞參考，從二字、四字成語到俗語，例如查詢「天」字時，還可看到天倫、巧奪天工、天有不測之風雲，而且每個例子亦有英文解釋，可同時豐富詞彙庫。而大部分家長都不希望小朋友長時間接觸電子螢幕，因此在app內亦設有工作紙下載的功能，讓小朋友可以用紙筆學習。

適用系統：iOS、android

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Pleco

Pleco同樣可以查詢筆順、相關詞語、發音和拼音等，其特色是它可以搜尋單字以外的詞語，如「堅持不懈」，不用逐字搜尋。

要留意是程式預設顯示簡體字，要在設定選擇繁體，選擇後簡繁同時顯示。

適用系統：iOS、android

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初級漢語拼音學習 - 快樂學拼音入門

這程式可幫助從拼音開始打好普通話的基礎。學習模式包括聲、韻母學習、四聲調發音、急口令訓練；練習模式則有發音練習和書寫練習，當選擇了韻母「an」後，可以即時錄下自己的發音和重播，並與電腦發音對比是否正確。另外還有測驗模式。

在功能上看這程式可算全面和實用，但轉換模式頁面時會有廣告插播，想移除廣告則需購買付款版，以及目前只有簡體中文。

適用系統：iOS、android

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拼音助手

這程式最大的好處是能查詢句子，甚至輪入整段文字，然後聆聽整句發音，不用逐字逐詞查，適合即將要以普通話匯報及朗讀文章的小朋友使用。

適用系統：iOS

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點圖即睇馬醫師建議5歲-12歲小學生早、午餐餐單：