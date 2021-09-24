小一面試現場直擊｜王錦輝中小學面試　聽指令畫畫做動作認讀字詞

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學一直是最多人報名的直資小學，2021/22學年有6855人報名，今年有6100人報名，收生人數150人，平均約40人爭一學額。小一首輪面試早前以拍片形式遞交，在今、明兩日（24及25日）舉行次輪面試，整個面試過程約45分鐘，期間有個別面見及小組環節。



約2500名考生可進入次輪面試，並將會分2日進行面試，面試在今早（24日）進行，家長在進入校園之前需預先填妥健康申請表，進入學校後到二樓學校禮堂登記，老師逐一叫考生姓名再到課室進行面試。

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香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學莊助理校長曾接受訪問，指小一面試會分兩輪，會提供三種語言選擇，包括廣東話、普通話及英文，選擇哪一種語言也不會影響取錄結果。

第一輪面試為小組面試，老師從旁觀察小朋友的語言、溝通、交流等能力，會要求考生畫畫，莊助理校長表示，以小朋友5歲的年紀，可以利用簡單的線條，表達自己的創意及想法，讓老師從中了解他們，她強調學校一向重視閱讀，在面試時會透過講故事環節觀察他們是否專注，有沒有有留心故事內容，有否好奇心等。「當中也會有玩遊戲環節，從中可以了解到小朋友與人相處的情況，是否能遵守遊戲規則，過程都會是輕鬆的。」

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約2500名考生可進入第二輪面試，考生將會由家長陪同進行面試，莊助理校長指跟家長面見的目的，是想了解更多小朋友的日常生活，「學生入到我們學校，我們與家長就是12年的夥伴，我們需要家長的配合及參與，透過跟老師傾談家長也可以對學校有進一步了解。」問到莊助理校長哪類小朋友或家長較有優勢，她指學校非常重視閱讀，所以會觀察小朋友是否有閱讀習慣，也會留意家長有否共讀，她強調面試不是要出難題考小朋友，最重要是了解他們的特質。

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鄧爸爸今早和兒子Duncan來英華面試，Duncan指自己選擇了一本中文圖書《乖乖不怕打針 》（攝影：黃舒慧)

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記者訪問了現場多位完成面試的家長及小朋友，綜合以上面試內容：