小一自行分配學位│ 升學專家教家長選校攻略　10大填表注意加分位

「小一自行分配學位」階段由9月20起至27日開始交表程序，準備為子女報讀2022年9月入讀官立或資助小一的家長要注意，家長可透過學童就讀的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、各區民政事務處 （民政諮詢中心）、教育局學位分配組或區域教育服務處索取申請表。



注要交表日期時間地點

家長可以自行選擇一間不限地區的心儀官立或資助小學遞交申請表，並於本月20至27日期間，將申請表直接交回希望申請的學校。申請學童必須合符以下資格，於2022年9月入學時年滿5歲8個月，(即2016年12日31日或以前出生）的本港居民尚未入讀小學及從未獲派小一學位方可參加。

2021的11月22日將會是學校公布「小一自行分配學位」結果日，2021年11月24日及25日獲取錄的申請兒童辦理註冊手續。

在香港的小學主要分為四類，分別是官立、資助、直資及私立小學，官立及資助小學主要透過「小一入學統籌辦法」的自行分配學位及統一派位取錄，而直資及私立小學則由校方通過面試揀選學生。

自行分配學位 宗教世襲成加分關鍵

自行分配學位是根據計分辦法準則來決定取錄學生的次序，家長除了要參考名冊內可供自行分配的學額數目外，更要考慮子女對於個別學校的分數，子女能否在這階段獲取錄，視乎他們跟學校的關係，如果小朋友有兄姊在心儀小學就讀，或父母在該校工作，就是坊間所稱的「世襲生」，是學校必收的類別，還有父母或兄姊是舊生，相同宗教等也會加分，詳情可參考下表。

自行分配學位與在翌年1月22日的統一派位各佔一半學額，即是說，如果你申請那間小學有100個學位，自行分配與統一派位便各佔50個，自行分配學位結果會在11月22日公布。

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點圖即睇全港2022年自行分配學位階段各小一學校網學位



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為了子女在統一派位能提高入讀心儀學校的機會，很多父母不惜「孟母三遷」，搬入熱門的校網，如41網的九龍塘及12網的灣仔區等，始終大抽獎靠運氣，所以一般家長都會為子女報讀直資和私小做後備。

兒童發展及升學專家Ken Sir說：「每年九月中，教育局都會點算適齡人數，現時為止，小學已經減縮60多班，我認為手持20分的學生，如果想入當區受歡迎的二線頭或者一線尾的小學，機會會比以前多，如果用百分比去計，也有八成機會；但如果手持20分，想入熱門名校網的『神校』，如瑪利諾修院學校(小學部)、喇沙小學等，其機會就分別不大，始終是較微，家長要注意自己心儀的學校在隨後的叩門階段時，是否要求1-1-1。」

兒童發展及升學專家Ken Sir

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