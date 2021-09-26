爸爸少年時一個壞習慣　竟會令兒子青春期比其他人肥? |招雋寧

你有想過，年青時自己所做的事，其影響力會一直延伸到許多年後才出世的兒子身上？



多年來都有學者觀察，人吸煙會怎樣影響後代。英國有一追蹤研究發現，童年就開始吸煙的男人，影響著許久以後才出生的兒子的體重。

兒子超重與爸爸童年吸煙習慣的關係

在英國，一組醫學家從追蹤數據庫中，抽取出5,451位曾經吸煙的爸爸，並追蹤他們孩子自7歲時的體重指數、腰圍、體脂和經期（女孩），獲取了十年（至17歲）數據。

一輪統計學分析之後，學者發現那些早於11歲前就開始吸煙的爸爸，他們的兒子在青春期階段，明顯地會比其他男、女孩超重得多；腰圍亦平均多出4.8cm；身體脂肪的累積亦多出5至10kg。

這種關聯只在父子身上顯著出現，在爸爸與女兒身上並不明顯；而媽媽吸煙的習慣，也沒有與子女的體重相關。

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父系代際反應：一個爸爸與男性後代的特別連結

學者疑惑，男孩的體重增加，會否因為他們受爸爸影響而在童年吸煙有關？雖然這些男孩傾向會在成年前（17歲前）有吸煙習慣，但是在統計學上，兒子吸煙的習慣與自身的體重無關。而且那些早年就吸煙的爸爸，本身亦沒有隨著吸煙年日而明顯變重。

雖然學者對這個現象，未找到確切（在基因層面上）的解釋，但是這次研究與瑞典一系列「父系代際反應（male-line transgenerational responses）」的研究發現有相通之處。瑞典的研究是關乎爺爺的飲食行為，怎樣影響孫兒的身體；而這次研究同樣，是關於爸爸童年時的吸煙習慣對兒子的影響。

研究似乎向我們一眾父親啟示：兒子從爸爸身上所承受的，比我們所想的還要多。

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

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