林子博移民英國曼城1個月　仍未租樓子女未搵到學校：將有新工作

林子博去年10月經歷喪妻之痛，上月與一對子女移民英國。近日他開設YouTube頻道，拍片分享新生活，透露仍居於酒店，孩子亦未開始上學，慨嘆道：「原來唔係我諗咁簡單！」。



移民沒包袱 照應最重要

林子博於影片透露，因倫敦的生活指數高，唯有選擇定居於英國第二大城市曼城。「其實成個英國不同地方都有朋友喺度，去到人生路不熟嘅地方，唔係嚟旅行，係生活，照應好緊要。有朋友喺曼城市中心開外賣店，就選擇咗曼城。」

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惟抵英一個月，他仍子女居於曼城的酒店。「開頭諗住先搵間酒店落腳，同時搵租盤，原來呢度嘅業主唔係咁容易租一個單位畀你住，要睇你有冇工作證明。啲人話願意交一年租金就租到，其實業主都未必會咁做。」

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他補充，由於沒有有效的住址證明，因此仍未能為孩子報讀學校，數天後將轉為租住airbnb。「有人話民宿都未必得，要有一份正式租約。但住酒店最大問題係冇爐頭煮野食、冇得洗衫，所以真係好煩。」

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林子博形容，自己「冇包袱咁嚟，因為冇正職、冇物業」，與孩子帶著4個行李箱、約6袋隨身物件上機，並以船運運送28箱「家當」到英國。「有衫褲鞋襪、數碼鋼琴、木箱鼓、卡啦OK機、遊戲機、電腦。而家希望最好唔好咁快到，未有地方住，又要寄艙、畀租金。」

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最唔慣飲食 自爆去唔到加拿大

日前中秋節，林子博到朋友的店子幫忙製作月餅、菠蘿包，唯他指暫時沒有念頭轉行，「首先要對做生意有認識，拜師學藝，識晒先夠膽諗。」他透露，與孩子最不習慣英國的飲食，每天吃漢堡包、沙律、pizza，偶爾的中餐有炒飯、炒麵。「好掛住沙嗲牛肉麵、豆腐花、粥、油炸鬼，我喺中超都買唔到五香肉丁！」

他又自爆，原本的移民心水地點是加拿大，唯最後未能成功起行。「好多朋友喺加拿大生活咗好多年，有相熟朋友搭咗路，可以做返想做嘅工作，開咪、甚至拍節目，但無奈我唔夠分，加上當地電視台要聘請海外藝人，申請又繁複。」他又自言英語程度低，未能以升學方式移居加拿大，只好選擇英國。「英國嘅教育喺世界首屈一指，對小朋友嚟講未嘗唔係一件好事。」林子博又賣關子，下星期會投入新工作，將於頻道再分享詳情。

🔼🔼🔼🔼選擇移民英國要考慮的事比較多，若父母一方選擇留港，要維繫夫妻及親子關係也不易👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻BNO｜移英5+1簽證正式容許「太空人」家庭 宜小心維繫親子關係👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

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3招維繫「太空人」家庭關係