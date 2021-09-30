外傭凍薪｜政府宣布規定最低工資維持$4,630　每月膳食津貼加$52

政府今日（30日）宣布，本港外傭的「規定最低工資」將維持在每月$4,630，即外傭將凍薪，人工維持不變。此外，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。該膳食津貼將由現時每月不少於1,121元增加52元至不少於1,173元。新的膳食津貼水平將適用於明日（1日）起簽訂的所有外傭合約。



政府發言人指，今年按既定機制，仔細考慮了香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景，決定外傭的「規定最低工資」將維持不變。

發言人補充說：「政府亦檢視了代替免費膳食的膳食津貼，並決定提高有關津貼。」在今日或之前按現時每月不少於1,121元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月28日（星期四）或之前送抵入境處處理。

僱主反映請外傭開支大幅增加

早前有關注外傭組織指，外傭現時工資水平過低，長期處於不合理水平，疫情下工作量亦大增，促港府應上調金額約30%至6,014元。並把膳食津貼上調至每月2,895元。但亦有僱主團體提出外傭應減人工，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，不少會員認為當局應下調外傭最低工資至少10%，至$4,167元。

🔼🔼🔼🔼政府將再次開放竹篙灣檢疫房間，相信僱主到時又要準時搶房👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻竹篙灣10.4再次開放預約供外傭檢疫 新增2百單位僱主需鬥快搶房👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

疫情之下，容太表示本地僱主在聘請外傭時開支大增，「不少會員認為當局應下調外傭最低工資至少10%，至$4,167元。最低工資並非外傭的真實人工，因她們工作表現良好，僱主自然會上調薪金，部分持專業照顧長者資格的傭工更可獲逾萬元月薪，加薪是可以靠自身能力。」

僱主花3萬多請外傭 到港不久即辭職

容太表示收到多位僱來電表示感港府未能保障香港市民合理權益，「以前開支約1萬元，現時加幅至3萬或以上，中介費、機票、辦理手續費、來港前72小時內檢測證明費、到港後在檢疫酒店接受隔離21天的費用，就算住竹篙灣也要過萬，另外機票比之前費用也大增，連中介費也大幅增加，而同時僱主自己亦面對經濟不景的壓力。」

她續說：「我收到一位蔡先生的個案，他說花了3萬多元聘請一位海外傭工，但未完約已說回鄉，僱主還需支付機票費用，外傭辭工也要僱主支持回程機票費用，低收入僱主深感聘請外傭很大的經濟壓力，因未能預測外傭到港後的工作情況及是否願意完成合約，另也顧慮外傭是否非感染者。 香港僱主有何法例保障?是令人感到港府未能保障香港市民合理權益，盼港府參考台灣或星加坡的做法。」

望減薪可緩和僱主壓力

外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為香港僱主在政府外傭監管不力的政策下，損失太多，她說：「其實要數僱主損失，絕對多過每月減薪的$463，不過減薪亦代表政府理解香港經濟環境因疫情大受打擊，僱主收入只會減少沒有增多，加上感受到僱主面對疫情下，聘請外傭要增加開支，希望減薪可以緩和僱主在聘請外傭時的壓力，所以做得到外傭減薪是好事。」

🔼🔼🔼🔼未請到外傭令媽媽頭痛，家中有外傭的一樣問題多多👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻外傭離職後媽媽發現洗衣機充滿霉菌 必學清洗6步洗衣後再做1步👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

按圖即睇清洗洗衣機方法：

+ 2

即睇使用洗衣機的注意事項：