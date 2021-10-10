提升父職技巧建立保護網　讓爸爸成為離異下男孩的保護 |招雋寧

離異後，爸爸常被視作小孩成長的威脅；處身離異的爸爸，尤其不與子女同住的，對子女既有歉疚，又會累積無力感。但原來即使處身離異，有意願去投入父職的爸爸，仍能成為孩子成長的保護。



學者發現，幫助離異下的爸爸投入他們的父子關係，有保護兒子健康地成長的作用。改善爸爸親子關係及早為兒子建立保護網。

在美國，為了幫助離異家庭中的男孩，專家為一些有意欲去投入父子關係的非裔爸爸，設計了爸爸和兒子課程（Fathers and Sons program），即使面對離異處境，仍建立更強健的父子關係。項目的長遠目標是堵截兒子發展出暴力傾向。

課程基於理性行為理論：男孩在考慮會否以暴力解決問題時，會參照他所看重的人的願望。改變父子關係，加強爸爸的身教，有機會改寫男孩將來選擇暴力的決定。男孩六年級前能夠獲得穩固的父子關係，所發揮的影響會更大。課程是父子一起上的。內容包括了認識父子關係的影響、提升親子的溝通技巧、爸爸的管教技巧、建立爸爸的身教模範、處理社會文化中非裔種族所遇上的困境、增強社交支援行為；課程亦會鼓勵爸爸正視男孩在濫藥、濫酒、暴力和性方面等問題。

助離異爸爸滿意自己的父職表現 有利男孩遠離暴力

研究公共醫療的學者Cleopatra H. Caldwell帶領團隊，在學術層面檢測了這個父職介入項目的成效。他們以準實驗設計的方式，完成了158對介入和129比較組，並將進行統計分析。

這次研究結果發現，增強爸爸對於父職技巧的滿意感，會令兒子對於爸爸的投入感到滿意，從而直接令孩子減低用暴力解決問題的意欲。換言之，幫助爸爸感到掌握父職技巧，是會間接改變了孩子的取態。

學者解釋，爸爸在離異的處境，找到動力和方法去投入父子關係，並且感到滿足，令爸爸有回報的感覺（rewarding）。在良好關係的氣氛下溝通和表達支持，使兒子同樣感到滿足，與爸爸建立起強健的連結。就如理性行為理論所提及的，這連結能夠改變孩子行事為人時的決定。

學者提議，要把握小學畢業前的時機，讓離異家庭的爸爸建立與兒子的投入關係。尤其在介入離異家庭的服務中，著力增加爸爸的「父職技巧滿意感」，這有更大機會產生保護兒子的作用。

🔼🔼🔼🔼新手爸爸既開心又緊張，相信大家都超有共鳴👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻做爸爸後有點雀躍但又有顧慮？新手爸爸共鳴的16個件事 |招雋寧👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

父系代際反應：一個爸爸與男性後代的特別連結

學者疑惑，男孩的體重增加，會否因為他們受爸爸影響而在童年吸煙有關？雖然這些男孩傾向會在成年前（17歲前）有吸煙習慣，但是在統計學上，兒子吸煙的習慣與自身的體重無關。而且那些早年就吸煙的爸爸，本身亦沒有隨著吸煙年日而明顯變重。

雖然學者對這個現象，未找到確切（在基因層面上）的解釋，但是這次研究與瑞典一系列「父系代際反應（male-line transgenerational responses）」的研究發現有相通之處。瑞典的研究是關乎爺爺的飲食行為，怎樣影響孫兒的身體；而這次研究同樣，是關於爸爸童年時的吸煙習慣對兒子的影響。

研究似乎向我們一眾父親啟示：兒子從爸爸身上所承受的，比我們所想的還要多。

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

相關文章：爸爸日後與子女建立良好親子關係 準爸媽要合作做5件事 |招雋寧