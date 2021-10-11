颱風圓規｜打風落大雨就窗邊滲水？專家教家長2招預防及急救法寶

天文台今日（11日）表示，熱帶氣旋「圓規」已增強成強烈熱帶風暴，預料今晚將發出熱帶氣旋警告信號。每逢打風落雨，不少家長也紛紛表示家中窗邊出現滲水，令人困擾。有專家表示，打風前夕家長可先以DIY工具，做好預防工作。萬一需要急救，還可利用一種家居法寶！



剛送走「獅子山」，隨即迎來另一颱風「圓規」。天文台預測，「圓規」移動速度更快，風力可能更強。當天氣惡劣，窗邊出現滲水，或令室內牆壁發霉、留有黃漬。

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2種DIY預防工具

裝修學院校長鄧世民解釋，當留意到窗邊出現滲水，可先觀察滲水來源。「可能係外牆滲、窗框邊滲，或者窗肉及窗框之間。如果係窗台邊、接駁位，可以擠玻璃膠去封返條邊。如果係外牆牆身滲入嚟，就要塗防水膠，或類似產品。」

他補充，防水膠即開即用，不用稀釋，價錢$100內有交易，使用時以掃子直接塗抹在窗框邊，以覆蓋肉眼看不到的細微裂縫。「範圍油幾大就要試，油闊少少都可以。」

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滲水時勿用玻璃膠

當下著大雨，正值滲水情況，家長可如何作出急救應變？鄧世民提醒，此時便不可使用用作預防的玻璃膠。「玻璃膠唔可以擠落濕咗水嘅地方，如要堵截滲漏，要就用暴封膠，價錢貴約$20至$30。」

他補充，下大雨時，即使在室內進行堵截，作用也不大。「室內做嘅只不過係整乾啲水，但已滲咗去牆身入面。要在外面堵截，最簡單嘅材料係垃圾袋。」

「攞兩個大啲、厚身啲、防水力強啲嘅垃圾膠袋，打開窗，蓋在窗邊，再關窗，夾住個垃圾袋。比較原始，但可以擋住雨水，減少喺窗邊滲入嚟。」他建議，待天氣好轉，牆身乾透，家長可再以防水膠進行預防DIY工程。

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家長上天文台「鬧爆」

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