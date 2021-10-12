圓規風球│專家拆解迷思　貼膠紙防止玻璃窗爆裂？貼呢樣更有效

熱帶氣旋「圓規」今日（12日）襲港，天文台稱會在下午5時20分前發出八號烈風或暴風信號。每逢打風，不少人的指定動作是在玻璃窗上貼膠紙。惟大家向來的一大迷思，是這究竟能否有效防止玻璃爆裂？應該貼「X」字、「米」字還是「井」字？有裝修專家認為，貼膠紙對防爆作用不大，如要應對強風，倒不如貼另一法寶！



無助提升玻璃強度

裝修學院校長鄧世民解釋，玻璃爆裂有兩個可能性。「一係異物撞擊。例如大風刮起尖物，打碎玻璃。除非有物理性的阻隔（例如膠墊），否則貼咩都冇用，亦好少人咁做。二係強風受力。十號風球後，爆剩嘅玻璃就係強啲嘅玻璃。呢個關乎玻璃強度，用強化玻璃會有幫助，因為佢聲稱比一般玻璃強幾倍。」

至於當颱風臨近時，在玻璃窗上貼膠紙，是否有效預防爆裂？鄧世民解釋，「呢一點，美國氣象局和香港本地專家有唔同講法。美國氣象局基本上話係嘥鬼氣，浪費膠紙和時間。本地專家就話有少少用，傍下力，減少少震咁。」

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「其實應該咁睇，最強嘅防爆貼，應該係3M防爆膜。佢哋都冇話有咁嘅功用（預防爆裂、提升玻璃強度），膠紙又點會勁啲呢？」他又指，貼「米」字與貼「X」字的分別，在於多了兩條膠紙。「『米』字相對來說係會好啲，但因為貼嚟都無乜用，所以係浪費膠紙啲。」

貼呢樣更可取

他強調，把膠紙貼在窗面，主要作用是當玻璃一旦破裂，可預防碎片飛濺，同時避免裂痕持續擴大。鄧世民建議，與其考慮貼膠紙還是保鮮紙，要真正安全，倒不如貼防爆膜。「成塊貼上去，唔駛煩『米』字定『井』字，有效啲，唔駛之後清膠紙，蝕人工。」

他續指，在香港，一般正常厚度（6mm）玻璃，可抵抗八號，甚至更高級別的颱風。「如果怕萬一，用強化玻璃和貼防爆膜都係實際做法。前者爆時會變細粒，不怕傷到途人；後者就算爆，都唔會碎落。」

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