圓規風球｜風球下直擊　多間超市、街市凍櫃被搶一空

熱帶氣旋「圓規」今日（12日）襲港，天文台於下午5時20分發出八號烈風或暴風信號。不少媽媽今早已經去到超市或街市搶購新鮮蔬菜，部分街市菜檔將菜價提高超過一倍，超市亦大排長龍。

攝影：余嘉文、王淑君



沙田街市菜價貴逾一倍

沙田區兩個街市菜檔依然有不少新鮮蔬菜供販售，不過價錢就有所提高。有菜檔檔主透露因為雙颱風影響，沒有貨到，因此將菜價提高，其中沙田街市有菜檔開價$35/斤菜，依然不乏捧場客，亦有菜檔將原本賣$12/斤的菜加價至$30/斤，提高超過一倍。

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超級市場方面，百佳的新鮮蔬菜早上幾乎售罄，而Market Place、一田、Citysuper依然有不少蔬菜售賣，反而凍肉、微波爐食品則賣得七七八八。

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屯門超市凍櫃幾乎清空

屯門的Aeon正值一連2日的特價日，大批媽媽出動入貨儲糧過風假，Aeon亦早有預備，大量蔬果源源不絕地補貨。不少人的手推車也堆滿貨品，貨架上的烏冬、餃子存貨較少，連不太受歡迎的三色豆亦僅剩一包。收銀處出現長長人龍，需要繞行5排貨架才能順利付款。

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另外，屯門的Don Don Donki 和超市Taste則未見人龍，客人亦算疏落，不過受歡迎的急凍食物，例如煎餃、點心、水餃、烏冬等則沒有存貨。Taste員工透露，不少人昨日得知打風已前往購買，今日稍後時間懸掛8號風球的話也沒法補貨。

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Taste:

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荃灣街市菜檔檔主：今日唔買冇得買！

而在荃灣楊屋道街市，早上已人頭湧湧，有顧客指菜價貴了一倍，質疑檔主「吊高嚟賣」菜檔檔主坦言由於連打兩個風，菜的來貨不多，單是青瓜都貴了一倍，她更指：「今日唔買冇得買！」

在街市附近專賣雞蛋的雜貨店，也比平日多人，門外大排長龍。而在區內的超級市場蔬菜貨架，更是全被搶購一空，相當誇張。

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