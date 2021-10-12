圓規風球│打風停課媽媽利用家中食材快煮5款午餐　還原茶餐廳風味

由於天文台表示「圓規」今晚會為香港帶來狂風驟雨，將在下午4點至6點考慮改發8號熱帶氣旋警告信號，今晚風勢將進一步增強，媽媽又時候要定想煮什麼給家人吃，不妨利用家中冰鮮食材，自煮5款茶記餐牌碟頭菜式，更可減少味道之餘，加入更多健康材料，還原港式美味。

攝影:許珞珩



「圓規」將於明日轉為偏東風，預測屆時風勢頗大，低窪地區會出現水浸情況，大人小朋友留在家中最安全，莫說出門吃飯，可能連叫個外賣都難，家長此時可利用家中冰箱食材，自制茶餐廳冰室飯餐，當中必推以下5款。

栗米肉粒飯

要數小朋友必選碟頭飯系列之一，栗米肉粒飯不是第一也是第二。但由於豬肉價格上升厲害，所以我改了用雞肉，也因為在網上購買了不少冰鮮食材，所以順便清一清冰箱，一舉兩得，大家也可以加入自己喜歡的肉類。

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星洲炒米

其實過往只要是帶著兒子一起去茶餐廳的話，也甚少叫星米，因為小孩子不吃辣，但如果換了在家中自製，就可以選擇用不辣的咖哩粉，因應個人口味調較辣度。

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白汁吞拿魚螺絲粉

這個又是小朋友很喜歡的茶餐，但如果平時在外面食會覺得螺絲粉太多，肉類與蔬菜不夠，在家自製就可以加入充足的份量，亦因為兒子不喜歡吃紅蘿蔔，所以我就趁機將紅蘿蔔切成碎粒，混入白汁吞拿魚中，讓他不知不覺吃了很多紅蘿蔔。

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煎蛋免治牛肉飯

這款飯絕對是茶餐廳快餐店的鎮店之選，酸酸甜甜的免牛茄汁，加上吃之前壓爛荷包蛋的蛋黃漿，之後拌著白飯吃，真是一代傳一代的經典美食。而在家製作時，我會加入切粒的紅蘿蔔及洋蔥，免治牛肉也會較外面食的份量多，補充兒子的飲食均衡。

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咖哩雞扒飯

茶餐廳美食又怎可以少得咖哩，其實最懷念當然是咖哩牛腩飯，但要製作出入味鬆軟的牛腩不但需時，工序亦較多，方便起見，我改用雞扒，兒子說更喜歡，因為原來牛腩對他來說有點難咬。而因為兒子較喜歡日式咖哩汁，所以我選用日本咖哩磚，並加入了蘋果增甜味，大家可以隨個人口味選用咖哩材料。

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家長上天文台「鬧爆」

按圖即睇各區水浸情況 有校門樓梯如水簾