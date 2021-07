6歲前必需培養　一個習慣加強孩子學習能力、穩定情緒｜譚鴻昌

撰文: 譚鴻昌 最後更新日期: 2021-07-10 21:00

暑假好快就到啦!各位家長可能已經忙着為小朋友準備一個充實有豐富的暑假,學習各種不同的興趣和技能。很多家長都會忽視幼兒午睡的重要性。相信不少家長都會發現,如果幼兒沒有午睡,會容易顯得暴躁,甚至缺乏興趣。根據腦神經科學的發現,午睡對幼兒的生理需要來說如同空氣一樣是一種必需品。

人在六歲之前腦部發展特別快我們腦袋內的腦細胞不停建立連結每隔特定時間就需要透過睡眠來重整學習的知識及經歷的事。其實幼兒的睡眠習慣與大人相差甚遠,需要透過分階段學習慢慢變得和家長一樣「一段式睡眠」。

根據Mednick(2013)的研究,孩子在一歲之前經歷睡眠的第一個階段,「多斷式睡眠」。一歲之前的嬰兒每日每分幾段時間睡覺,例如上午睡醒吃一餐再睡、與家長玩耍在睡;下午睡醒再吃、然後再睡。

而孩子在滿一歲至一歲半之間會由第一階段的多段式睡眠成長為「二段式睡眠」。即是孩子除了在晚上睡覺,通常在早上或下午會在小睡一次。

隨着孩子的成長,大約從三歲至五歲開始孩子會進入第三階段:「一段式睡眠」。即是孩子會從之前的二段式睡眠轉成一天只睡一次。所以孩子在幼稚園階段需要午睡去幫助整理新學到的知識,一覺午睡能幫助孩子更好的吸收。

但有兩點需要家長特別留意,首先孩子的發展會有很大的個別差異,家長需視乎孩子的進展,避免要求他們一下子改變睡眠習慣。

另外午睡對孩子都有正面影響,根據心理學家Kurdizel(2013)的研究,在幼稚園階段有午睡習慣的孩子,比沒有午睡習慣的孩子能夠記得較多上課學到的東西。另一項研究亦發現,九至12歲的兒童如果有午睡的習慣亦能有更好的記憶和學習能力。

作者:譚鴻昌(註冊社工及認證家長教練)

作者機構網站:https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年,有感香港社會對爸爸的服務及支援不足,故加入DADs Network工作,分享父職教養心得,及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介:

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立,志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今,與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座,提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長,並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會,讓爸爸互相交流分享親職教養心得,組織全港首個純爸爸教養互助平台。

