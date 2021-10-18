Coffee囝囝搞Paw Patrol主題生日會　切蛋糕前崩潰大哭場面超搞笑

林芊妤Coffee 早前為囝囝伯伯（翟德彥）舉行Paw Patrol主題生日會，邀請了很多好友攜同仔女參加。生日會當然少不了切蛋糕和吹蠟燭，不過伯伯就完全無法成功吹熄蠟燭，還急得崩潰大哭。



林芊妤Coffee囝囝伯伯（翟德彥）日前3歲生日，Coffee就為伯伯舉行生日會。當Coffee拿出為伯伯準備的大蛋糕，並點起蠟燭時，站在伯伯身旁的女孩子卻搶先吹熄蠟燭，於是Coffee再度點蠟燭，又再度被女孩搶先吹熄，如是者重複7至8次後，伯伯終於忍不住崩潰大哭。

林芊妤（Coffee）為囝囝「伯伯」翟德彥，吹蠟燭時引起混亂，最終要點足幾次蠟燭。（IG：@coffee89921）

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小朋友精靈可愛，父母照顧卻是半點心思不能少！Bob嫂就晚晚在忙呢件事：Bob林盛斌發現太太每晚半夜起身有古怪 得知真相後感內疚👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

不少網民大讚伯伯「好乖好有家教」、「你真係好乖及善良！比起其他小朋友一定會發脾氣打人或發爛渣啦！你沒有只係好委屈咁喊!家教非常好👍🏻而彥彥又肯聽話！Good boy 👦🏻😘抵錫」，還有網民搞笑表示「阿伯好想推開佢！一望女仔唔推得！ 自己好嬲」。而媽媽Coffee則表示「嗱嗱嗱～今次真係你都有今日啦，成日吹我蠟燭啊啦🤣#小朋友真係好鍾意吹蠟燭🤷🏻‍♀️」

+ 12

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻囡囡真係爸爸嘅前世情人👨‍👧！呢幾個星二代同爸爸嘅互動勁有愛！即睇：超可愛父女互動 王祖藍囡囡幫手剃鬚、張繼聰做呢件事激嬲囡囡👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

+ 3