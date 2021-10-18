消委會｜陪月員資歷沒有統一定義　同一經驗價錢可相差60%

消委會檢視市場上19間提供陪月服務的公司及機構，發現陪月員資歷沒有統一定義，所謂「金牌」或「皇牌」陪月員更無客觀標準。聘用陪月對於新手媽媽來說是一件不簡單的事，第一胎沒有經驗加上沒有熟人推薦的話，往往只能透過陪月公司提供的資料去判斷陪月員的好壞，亦難以核實陪月員的相關工作經驗，因此最終陪月員服務質素未如理想，也只能自認倒楣。



陪月員同一「經驗」價錢可相差60%

以「資深陪月員」這一名銜為例，具備的經驗由曾照顧4個至100個嬰兒不等。消費者難以根據陪月公司所描述的資歷等級，直接判斷有關陪月員的具體經驗。

消委會致電查詢上述19間公司／機構，如聘用一個有30次陪月經驗的陪月員工作26天，每天8小時的價格，除1間機構未能提供報價外，餘下18間公司／機構的工資報價由$21,000至約$34,000，相差逾6成。

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保險最多可相差兩倍

聘用陪月員須依據法例規定為陪月員投購勞工保險。在上述19間公司／機構中，除5間中介公司表示收費已包括勞工保險，有10間中介公司表明僱主需自行購買保險並提供保費資料，3個月保費由$199至約$600，相差約2倍。

陪月員不合適或不設退款

生育存在不少變數，因此不少陪月服務都要提供緩衝期，14間中介公司／機構均會安排陪月員預留預產期前後的檔期，讓僱主在有需要時作更改。此外，有15間公司或機構設有3天至7天試用期，若陪月員在試用期間表現欠理想，有11間公司可安排更換陪月員1次至2次或不限次數。在試用期內如僱主未能揀選合適的陪月員作替換，有7間公司表示不設退款。

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選擇小食時，注意以9個因素:

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