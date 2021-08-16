消委會｜言語治療收費差異大　首次診斷及評估費最高達4千元

如果家長發現小朋友發音、言語表達、口吃或聲音出現遲緩或其他問題，必定希望子女盡快獲得適切的治療。政府服務雖然低至幾十元，但輪候時間長，未能提供即時的服務。消委會向54間提供言語治療服務的機構發出問卷，結果只收回25間回覆，發現收費和內容也有很大差異，政府對其專業資格的規管也相當有限。教育局及醫管局僅表示，有提供轉介服務和網上資料，惟沒有透露現時相關服務的輪候人數和時間。



按圖即睇部分機構提供的言語治療服務及收費：

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消委會在今年4月及5月，就2個個案包括兒童懷疑出現言語障礙及中風後長者出現吞嚥障礙，向54間機構發出問卷，查詣診斷治療、服務收費和相關資料。惟只收到24間機構回覆，包括4間非牟利機構、2間大學教學部門或大學附屬教學診所、2間私家醫院，以及17間私營機構。

首次診斷最貴4000元 隨後每次最貴達3500元

以上機構全部都提供兒童言語治療服務，其中12間更表示對兒童治療不設年齡限制。不過，不同機構的收費差距非常大，由每次780元至最貴達4000元。

以非套餐的首次診斷/評估收費而言，收費最低的是「唯聽香港聽覺及言語中心」（$780/45分鐘），而最高則為「香港言聽中心有限公司」（$800-4000/30至120分鐘）。部分機構則指收費視乎言語治療師的資歷，另外也有機構指收費視乎評估項目。

而其後每次治療的費用也不菲，兒童個案由590元至3500元不等。收費最低的是「香港社區言語治療中心」($590/30/45分鐘），最高則是「香港中文大學醫學院耳鼻喉—頭頸外科學系言語治療科」，註明由講師及教授級言語治療師負責，收費達3500元/75分鐘。

發現兒童言語問題，家長當然想及早治療。（Photo-ac）

每間機構提供內容不盡相同

消委會發現，機構收費不同，提供的評估及治療內容亦有所不同，部分採用標準化評估，部分則混合其他非標準化的評估方式。而其中5間機構提供較詳細的治療服務內容，部分也提供家長或照顧者的家居指導訓練，或者容許家長觀課，從而將訓練延伸至兒童的日常生活。

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部分言語治療師沒有海外註冊資格

回覆的25間機構之中，均表示所聘用的言語治療師並非全部都具備相關的海外註冊資格，其中17間更沒有海外註冊資格的言語治療師。

本港現時沒有法定言語治療師的註冊制度。衛生署在2018年4月宣布將言語治療師列入「認可醫療專業註冊先導計劃」，並授權香港言語治療師公會為認可醫療專業團體，負責管理言語治療師名冊。該公會會員可在名片上使用「衛生署認可言語治療師名冊會員」的名銜。

教育局：一直為公營學校提供資源

教育局對言語障礙的學童、家長及學校提供支援作出回應，表示一直對公營學校提供額外的資源、專業支援及教師培訓，協助學校照顧有特殊需要的學生，包括有言語障礙的學生。由2019年起，分階段在公營普通學校開設校本言語治療師職位，讓學校提供校本言語治療服務。未開設職位的學校亦有額外津貼，為學生安排有關服務。

醫管局：緊急新症最快2至8星期內接受治療

醫管局表示，言語治療服務主要包括住院和門診2部分。言語治療門診會根據醫生轉介信上的病人病歷，及按照臨床情況，決定病人在言語治療門診就診的先後緩急。病人將被分類為緊急、半緊急及穩定新症個案。被列為緊急或半緊急的新症病人，將盡量安排在2星期及8星期內接受治療。穩定個案將按病情的迫切性作出輪候安排。

於2020/21年度，醫管局言語治療住院及日間住院病人就診人次約為27萬，門診就診人次為約5萬3千。首次門診費用為135元，其後每次診症為80元。

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