消委會測試保鮮紙密實袋　呢款最多雜質　媽媽即學剩菜處理貼士

媽媽在家下廚時，不時會用保鮮紙及密實袋來儲存食材及剩菜。消費者委員會（消委會）曾測試市面20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙，當中有什麼平靚正之選？媽媽處理剩菜時，又有什麼需要注意？



2款最多雜質 1款高溫縮小80%

消委會曾測試市面20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙，包括3款密實袋、3款保鮮袋、7款普通保鮮紙及7款聲稱可用於微波爐的保鮮紙，全部符合食品安全標準，惟「旭化成Asahi Kasei」及「鑽石Diamond」的保鮮紙雜質釋出量較其他樣本高，但仍屬合格範圍內。

在密實袋的樣本中，「密保諾Ziploc」獲最高的5星總評，平均每個$0.95；其餘兩款總評為4星半，其中「759阿信屋」密實袋每盒售價約$11.5，平均每個$0.58，最為便宜。另所有保鮮袋的樣本總評均為4星半，其中以「EZ Fresh」最為抵用，平均每個$0.09。

按圖即睇消委會測試結果：

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普通保鮮紙方面，5款獲得4星半總評，當中以「特惠牌Surebuy」最為抵用，每平方米售價約$0.51；至於微波爐保鮮紙的售價普遍較高，3款獲得4星半總評，最便宜的為「博仕牌Top-Z」，每平方米$1.06，耐熱溫度達110度；另外兩款為「SimplyLiving」及「佳能Glad」，耐熱溫度可達140度，每平方米售價分別為$2.61及$3.49。

在耐熱測試中，消委會又發現聲稱可於微波爐的保鮮紙樣本「Topvalu」在置於攝氏140度環境下10分鐘後，長度及闊度均縮小達80%，厚度大幅增加；「佳之選Select」和「旭化成Asahi Kasei」的長度及闊度則分別縮小40%和30%以上。消委會提醒，若保鮮紙的面積縮小太多，或導致被覆蓋的食物飛濺。

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按圖即睇使用保鮮紙注意事項：

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室溫2小時內要放入雪櫃

在家吃飯難免會有剩菜，許多人會將剩菜繼續放置在餐桌上，待飯菜變涼才放入雪櫃。但在過程中，剩菜可能已滋生大量的微生物。美國食品藥物管理局（FDA）指出，導致食物中毒的細菌會在室溫下迅速生長，最多放置2小時便要冷藏。如果食物置於炎熱環境中，如高於32 °C，則要在1小時內放入雪櫃。

按圖即睇剩菜處理方法：

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美國FDA亦指出，即使看不見異樣或沒有異味，也不代表剩菜仍然適宜食用，因為烹調過程、保存方式亦影響食物受污染的可能性。為了防止食物中毒，FDA建議剩菜放置雪櫃3至4天便要扔掉，並在密封的容器上標示開始放置的日期。

按圖即睇雪櫃收納秘訣：

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避免將剩菜放入塑膠容器

除了放入雪櫃的時間，亦要謹慎選擇盛載剩菜的容器。以有蓋密封的保鮮盒保存剩菜，可以防止細菌進入，保持食物的水份，並避免剩菜吸收其他食物的異味。

陽明大學環境與職業衛生研究所陳美蓮教授的研究發現，塑膠製的食物盒不適宜盛載剩菜。塑膠容器加熱後會釋出塑化劑（DEHP），並超出每日可攝取量60%以上。研究更指出，即使不加熱，將帶有油份的飯菜放入膠盒，亦同樣會令塑化劑釋出。此外，過度清洗或使用過久，都可能會令膠製食物盒受損並釋出塑化劑。比起塑膠保鮮盒，價格較高的玻璃製盒更適合盛載剩菜，除了對健康有保證，亦能通用於微波爐及電鍋，用途更廣泛。

資料來源：2019年12月16日《選擇》月刊 518 期

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按圖即睇不宜放入雪櫃的食物：