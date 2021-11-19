聖誕好去處2021｜29大聖誕好去處！怪獸公司聖誕樂園/赤柱市集

【聖誕好去處2021 / 持續更新】一文睇聖誕好去處2021！記者推介29大聖誕好去處，有全港首個Kakao Friends聖誕互動遊樂園、冰雪奇緣及尖東燈飾等，還有多個聖誕商場活動、聖誕市集，Fans記得別錯過！

聖誕好去處2021【1】迪士尼聖誕派對

香港迪士尼樂園聖誕派對正式開幕！記者到場率先玩「A Disney Christmas 2021」聖誕節派對，為大家介紹5大必睇重點打卡位、聖誕節限定商品以及聖誕美食，當中有不少都是今年聖誕限定，超有聖誕氣氛！

聖誕好去處2021【1】迪士尼聖誕派對詳情：迪士尼聖誕2021｜直擊迪士尼聖誕派對！巨型聖誕樹亮燈/5大打卡位

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聖誕好去處2021【2】CK鼠「聖誕糖果物語」

黃埔天地將於11月13日至2022年1月2日，設CK鼠夢幻糖果樂園！這個聖誕樂園設有3大打卡位， 分別是透明糖果樽、3米高巨型扭糖機，以及迷你糖果車站，車中央更設有電視屏幕予大家參與收集CK鼠小遊戲，完成遊戲更可與CK鼠家族成員合照！

Corocorokuririn「聖誕糖果物語」

地點：黃埔天地

日期：2021年11月13日至2022年1月2日

入場費：免費



聖誕好去處2021【3】麵包犬聖誕樂園

上水廣場以超可愛剛出爐麵包犬造型為主題，打造Pet Pet夢幻光影花園。這次設有4大打卡點，當中有近7米高的麵包犬巨型聖誕樹，上面還掛了不同穿上聖誕服飾的麵包犬，場內更有1.5米高、超過2米長巨型「柴犬麵包」，更設有戶外打卡花園，晚上浪漫的燈光點亮整個戶外平台！

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Landmark North上水廣場 x Yeastken《焗出快樂聖誕》

地點：上水廣場各樓層

地址：上水龍琛路39號 (港鐵上水站A4出口)

日期：2021年11月20日 (六) 至2022年1月2日 (日)

時間：10am – 10pm



Pet Pet夢幻光影花園

地點：上水廣場5樓戶外花園

日期：2021年12月15日 (三) 至 2022年1月2日(日)

時間：10am – 10pm



聖誕好去處2021【4】哈利波特活米村設9¾月台

哈利波特活米村11月中將登陸九龍灣，設有6大影相位，當中最吸引就是9 ¾月台、霍格華茲特快列車等！現場還設飄雪Show及20呎高的聖誕樹，粉絲必定要去朝聖！

【聖誕好去處2021】哈利波特活米村詳情：哈利波特活米村登陸九龍灣 6大影相位 設9¾月台

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聖誕好去處2021【5】赤柱聖誕西部牛仔小鎮市集

今個聖誕節赤柱市集再登場！赤柱廣場將於12月11日起，一連三個星期六、日及公眾假期舉辦「Wild West Adventure聖誕市集」，現場將會有超過60個攤檔，更設多個聖誕打卡位，今個聖誕節有好去處喇！

【聖誕好去處2021】赤柱聖誕西部牛仔小鎮市集詳情：聖誕市集2021｜赤柱聖誕市集12月開鑼 逾60檔美食/手作/精品進駐

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聖誕好去處2021【6】LuLu豬聖誕裝飾

LuLu豬聖誕裝飾場內設有6大聖誕打卡位，罐頭豬LuLu會以可愛聖誕造型現身華麗大宅，大玩3D全息投影互動遊戲，現場還有10呎高巨型聖誕樹，各位粉絲想見Lulu本尊就不要錯過了！

【聖誕好去處2021】LuLu豬聖誕裝飾詳情：罐頭豬LuLu聖誕登陸觀塘 設10呎聖誕樹/限定店

（apm圖片）

聖誕好去處2021【7】怪獸公司聖誕樂園

適首個《怪獸公司》聖誕裝置登陸太古！設有7大必睇打卡位，最吸引的就是連Boo的房間也呈現出來，還有各式各樣的傳送門掛在半空，超可愛！更有期間限定店 ，出售《怪獸公司》限定精品，各位彼思粉絲不可錯過！

【聖誕好去處2021】怪獸公司聖誕樂園詳情：聖誕好去處2021｜怪獸公司聖誕樂園登陸港島！大眼仔毛毛/Boo房間

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聖誕好去處2021【8】尖東燈飾迪士尼閃亮冬季

尖東燈飾正式亮燈！今個尖沙咀尖東燈飾將聯乘迪士尼舉辦聖誕派對，達4,000平方米、8萬2千顆LED燈的巨型LED聖誕燈幕牆已經亮起，天上掛滿迪士尼角色，例如Olaf、三眼仔等，在尖沙咀、尖東一帶的商場及海濱長廊亦有聖誕尖東燈飾，超有聖誕氣氛！

【聖誕好去處2021】迪士尼尖沙咀燈飾詳情：尖沙咀燈飾2021｜聖誕燈飾正式亮燈！迪士尼燈幕牆/10大打卡位

聖誕好去處2021【9】勞蘇草莓聖誕樂園

今之輪到勞蘇登陸葵芳，展出首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場，設有6大打卡主題專區，更有期間限定店 ，出售日本直送《反斗奇兵》及迪士尼精品，各位勞蘇粉絲不可錯過！

【聖誕好去處2021】勞蘇聖誕樂園詳情：聖誕好去處2021｜葵芳設勞蘇草莓聖誕樂園！3米高勞蘇/5米聖誕樹

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聖誕好去處2021【10】奧海城迪士尼經典故事珍藏館

奧海城設有迪士尼聖誕裝飾，打造出迪士尼經典故事區，有超多人氣角色，好像是小木偶、小飛象、小鹿斑比等即將現身，現場亦設有期間限定店，售賣過200款精品，各位粉絲必定不能錯過！

【聖誕好去處2021】奧海城迪士尼經典故事珍藏館詳情：聖誕好去處2021｜奧海城迪士尼聖誕打卡位！小飛象/斑比等5大角色

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聖誕好去處2021【11】荃灣《魔雪奇緣》聖誕小鎮

《魔雪奇緣》（Frozen）登陸荃灣，並化身成《魔雪奇緣》冰天雪地聖誕小鎮，可以跟愛莎女王、小白、安娜公主等Frozen角色影相打卡！在週末及假日期間，更有飄雪效果！這次設有期間限定店，發售全新系列精品。

【聖誕好去處2021】荃灣《魔雪奇緣》聖誕小鎮地址詳情：荃灣Frozen聖誕裝飾登場 4米Olaf樹+期間限定店

聖誕好去處2021【12】蠟筆小新 x Chocolate Rain聖誕樂園

將軍澳在這個聖誕設蠟筆小新 x Chocolate Rain 聖誕裝飾樂園，以6個日本名勝景點為主題，包括富士山、別府溫泉、白川鄉等，兩大角色的粉絲必定要去打卡！

【聖誕好去處2021】蠟筆小新 x Chocolate Rain 聖誕裝飾詳情：聖誕好去處2021｜將軍澳蠟筆小新聖誕樂園！3.5米高小新/限定精品

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聖誕好去處2021【13】Kakao Friends聖誕遊戲天地

11月頭在鑽石山設置「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，設有3大聖誕打卡點，有聖誕造型的Kakao Friends人氣角色和大家打卡，還有得玩互動遊戲如2米高海盜船、咖啡杯、跳樓機，更設有期間限定店，售過百款人氣精品！

【聖誕好去處2021】Kakao Friends聖誕遊戲天地詳情：首個Kakao Friends聖誕遊戲天地登陸鑽石山 3大打卡位+過百款精品

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聖誕好去處2021【14】miffy北歐聖誕村

miffy在這個聖誕登陸旺角！這個「miffy 北歐冬雪藝術村」的聖誕裝飾將以北歐簡約的水彩格調打造，共有5大必影打卡位，包括形miffy坐椅、Boris堆砌雪人、穿著滑雪裝備的miffy等，最搶眼的一定是3米高miffy，可愛又打卡able。

【聖誕好去處2021】miffy北歐聖誕村詳情：miffy北歐聖誕村將登陸旺角！5大打卡位 3米高miffy+多款聯乘精品

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聖誕好去處2021【15】海賊王ONE PIECE聖誕好去處

全新海賊王ONE PIECE主題聖誕好去處2021登陸馬鞍山！海賊王ONE PIECE一眾角色將會化身舉行甜點現身7大玩樂區，必打卡7米高超巨型烈陽號，另外更全球首發搶先推出限定精品，海賊絲絕對不可錯過！

【聖誕好去處2021】海賊王聖誕好去處：聖誕好去處2021｜海賊王聖誕打卡位登陸馬鞍山！7米高巨型烈陽號

海賊王ONE PIECE主題聖誕商場 - 7米高烈陽號絕對是今次聖誕裝飾一大亮點。（HK01 攝）

聖誕好去處2021【16】屯門7.5米巨型奇妙夢想城堡裝置

屯門設7.5米迪士尼巨型奇妙夢想城堡裝置，不時會有不同的光影效果，指定日子場內更有飄雪表演！最值得留意的是米奇、米妮、唐老鴨及高飛等迪士尼人角色將會上全新聖誕造型現身，

【聖誕好去處2021】「迪士尼閃亮冬季」活動詳情：聖誕好去處2021｜迪士尼樂園登陸屯門 近8米高城堡+飄雪光影匯演

（信和集團圖片）

奇妙飄雪聖誕 Magical Snowy Christmas

商場：屯門市廣場

日期：11月16日 - 1月2日

時間：上午10時 - 晚上10時



聖誕好去處2021【17】將軍澳冬日聖誕市集

將軍澳有個商場今年設冬日聖誕市集以「酒」作為主題，推出期間限定威士忌酒吧，亦會設酒品期間限定店，提供逾 800 種來自不同地方的酒讓大家購買，現場更提供免費鴨肝試食！

【聖誕好去處2021】將軍澳冬日聖誕市集詳情：聖誕市集2021｜4大聖誕嘉年華推介 歐陸風情必打卡+美食

【將軍澳PopCorn】（圖片來源：官方提供）

聖誕好去處2021【18】聖誕市集大玩文青風格

將軍澳有個商場在今個聖誕大玩文青風格，蒐羅網紅界推介的小店及品牌進駐，打造出文青藝墟。

【聖誕好去處2021】聖誕市集詳情：聖誕市集2021｜4大聖誕嘉年華推介 歐陸風情必打卡+美食

【The LOHAS 康城】（圖片來源：官方提供）

聖誕好去處2021【19】中環奢華聖誕市集

港島有間酒店在聖誕佳節期間設有聖誕市集，當中提供不同聖誕甜品及飲料，大家還可在掛聖誕裝飾的聖誕樹下拍照選購一系列聖誕商品，包括聖誕倒數月曆、聖誕朱古力、胡桃夾子水晶球，甚至可以欣賞到聖誕劇院限時聖誕表演！

【聖誕好去處2021】聖誕市集詳情：聖誕市集2021｜4大聖誕嘉年華推介 歐陸風情必打卡+美食

聖誕好去處2021【20】TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園

2021年11月11日開始至2022年1月2日期間，「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」即將登陸將軍澳，樂園以迪士尼公主水晶車作主題，設有8大聖誕打卡位。

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樂園更設有期間限定店，售賣各種TOMICA會場限定車。

TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」

地點：將軍澳東港城

日期：2021年11月11日至2022年1月2日



聖誕好去處2021【21】葵芳聖誕童話市集！插畫家設計童趣主題+ 日本直送精品

葵興在以童話作為主題，將小紅帽、大灰狼和黑白兔帶出童話繪本，設計出7大聖誕打卡位，相當得意可愛！市集更加引入多個不同風格的文青聖誕精品攤檔，以及多款日本直送人氣雜貨。

【聖誕好去處2021】Merry Gift-mas聖誕童話市集詳情：聖誕市集2021｜聖誕嘉年華/聖誕市集推介 歐陸風情必打卡+美食

聖誕好去處2021【22】巨型互動光影聖誕裝飾！6米高玻璃聖誕樹

今個聖誕元朗有好去處！即將於11月中展出夢幻聖誕裝飾展覽，設有多個打卡位，包括15米長戶外許願長廊、6米高玻璃聖誕樹以及360度巨型互動光影投射等等！

YOHO MALL「炫彩奇幻森林」

地點：元朗朗日路8號YOHO MALL (YOHO MALL I & II、YOHO Urban Farm)

日期：2021年11月13日至2022年1月2日 (10:00 - 22:00)

入場費：免費



【聖誕好去處2021】元朗巨型互動光影聖誕裝飾詳情：聖誕好去處2021｜元朗聖誕光影裝飾！6米玻璃聖誕樹+15米燈飾長廊

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聖誕好去處2021【23】利東街華麗公主大道

利東街今年聖誕設迪士尼公主主題，整條街會在半空掛滿公主皇冠圖案的燈飾，入黑時將設有光影音樂秀，播放公主主題曲及聖誕歌曲，氣氛將會超濃厚。利東街更在中庭設置達10米高的巨型聖誕樹供大家打卡。

Shine Like A Princess

地點：利東街

日期：11月26日 - 1月2日

時間：中午12時 - 晚上10時



聖誕好去處2021【24】Sanrio「HAPIDABUI」巡演首站

今個聖誕Sanrio首隊男子組合「HAPIDABUI」將會第一次來港巡迴演出，成員有XO、AP鴨、PC狗、Keroppi、山姆企鵝及人魚Hangyodon在11月 14日將會聯同香港搖滾組合Dear Jane一同在舞台演出，更會與粉絲玩遊戲！

聖誕全民追星ON STAGE

地點：新界馬鞍山西沙路608號 馬鞍山廣場

日期：2021年11月13日至2022年1月2日

入場費：免費



Dear Jane X Hapidabui 聖誕全民追星之旅

地點：新界馬鞍山西沙路608號 馬鞍山廣場L2天幕廣場

日期：2021年11月14日

時間：14:00



聖誕好去處2021【25】Sanrio「HAPIDABUI」街頭音樂會

HAPIDABUI巡迴演出第二站就是天水圍，展開街頭音樂會，大家可以和6位人氣男團成員合照！

HAPIDABUI巡迴演出 - 天水圍聖誕打卡位（圖片來源：資料圖片）

MERRY MUSIC街頭音樂會

地點：新界天水圍天恩路12-18號

日期：2021年11月13日至2022年1月2日

入場費：免費



聖誕好去處2021【26】Sanrio「HAPIDABUI」應援巴士

HAPIDANBUI 另一個打卡好去處就是紅磡的應援巴士HAPIDANBUI號。不但集齊6位成員可以合照，更有長椅位可以打卡！

紅磡置富都會 - 2021必去聖誕商場（圖片來源：資料圖片）

應援巴士HAPIDANBUI號

地點：九龍紅磡都會道6號

日期：2021年11月13日至2022年1月2日

入場費：免費



聖誕好去處2021【27】Sanrio互動光影音樂市集

「HAPIFEST聖誕音樂車」將會來到沙田，除了有超靚舞台位可以和成員合照外，HAPIDANBUI成員更會主持3個「互動光影音樂市集」，和粉絲互動過節。

HAPIFEST聖誕音樂車

地點：新界沙田第一城銀城街1號、2號

日期：2021年11月13日至2022年1月2日

入場費：免費



聖誕好去處2021【28】Sweetmas Market歐陸聖誕甜蜜嘉年華

沙田將於11月5日至明年1月2日期間舉辦歐陸聖誕嘉年華，設有童話風5大聖誕主題佈置，集合3大自拍場景，大家可以趁聖誕瘋狂打卡！嘉年華更設有「Sweetmas美食市集」，集合多個本地創意品牌，仿如置身歐洲的聖誕市集。

Sweetmas Market聖誕市集詳情：聖誕市集2021｜4大聖誕嘉年華推介 歐陸風情必打卡+美食

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聖誕好去處2021【29】Oyatsu Land童星點心麵樂園【香港駅】

沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場將於11月13日開始，打造全港首個童星點心麵聖誕主題樂園。聖誕主題樂園內設有不同打卡位，沙田中心、沙田廣場設有「七彩童星點心麵滑梯」，屯門時代廣場則有香港首見、接近3米高的星太郎。另外，商場亦設有「童星Baby Star製麵工廠」、「童星點心麵」DIY照相館等。