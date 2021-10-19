譚凱琪為餅印囡囡搞1歲生日會　超豪大宅後花園設帳篷兒童嬉水池

譚凱琪自從去年與圈外老公結婚後，隨即誕下囡囡 BabyG。轉眼間BabyG已經1歲，譚凱琪為囡囡舉行生日會，生日會以野餐為主題，在家中舉辦。只見譚凱琪的家面積非常大，能夠放得下大量裝飾、帳篷、野餐檯等等，非常誇張。



譚凱琪（Zoie）囡囡BabyG日前1歲生日，譚凱琪為囡囡在家中的舉行生日會，生日會以野餐為主題，私人花園內放置了大量裝飾、帳篷、野餐檯等等，非常誇張。譚凱琪表示整個10月都把心思放在BabyG 一歲生日派對上，由於最近天氣陰晴不定，一直很擔心天氣問題。「但沒料到當天不但沒有天陰下雨，還有太陽伯伯跟帶著微涼舒爽的秋風陪伴着我們。感激上天的眷顧，派對就能如常順利進行，也謝謝為派對出力的單位，BabyG玩得非常之開心👶🏻」

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今年初譚凱琪幫囡囡舉行百日宴，《少婦聯盟》另外的三位成員陳凱琳、龔嘉欣和沈卓盈也有到賀，這次舉辦的百日宴，又將她家的超大天台曝光，因為譚凱琪將家中的天台布置成舉行百日宴的地方，百日宴以紫色主題的夢幻小樂園作主題，設有木馬、candy corner、糖果裝飾，非常誇張。

譚凱琪將屋企嘅花園用作愛女嘅百女宴場地，可見空間感十足。(zozotam1o1o@IG圖片)

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現時Zoie正在居住於九龍塘帝景峰複式豪宅，在她拍攝的YouTube影片中，可以看到Zoie向大家介紹這私人後花園，可以在家中後花園種菜自給自足，令人相當羨慕。值得一提的是現在Zoie居住的帝景峰複式戶絕少放盤，最小的單位約1580呎，最保守估計市值4500萬。

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