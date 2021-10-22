梁洛施黎姿素顏行山散發自然美　陳茵媺帶仔行龍脊訓練耐力

最近秋風起，最適合去行山！星媽梁洛施日前就去行山，素顏的梁洛施樣貌依然非常精神。其實娛樂圈有不少星媽都熱愛行山，有些更加會帶仔女一起行，親親大自然！



梁洛施日前貼出一張素顏去行山的照片，並提醒大家「秋意漸濃 早晚記得添衣喲」。只見梁洛施沒有化妝，身穿白色長袖運動服，非常精神。

梁洛施日前貼出一張素顏去行山的照片。（梁洛施ig）

黎姿非常喜歡行山，今年初更素顏帶3個小朋友去大潭行山，經過潭崗瀑布拍下照片，表示「行山遠足是我們假日最喜歡的活動之一。今天的路線有點難度，兩個多小時迂迴曲折的路途，對3小豬來說是鍛鍊體能和毅力的機會，對於畏高的我，其實也是個很大的挑戰，確實需要點勇氣才能走畢整個行程。還好，天氣和風景都很好，讓我們邊走邊親近大自然，一再感受她的美麗。零化妝之下，也可以趁機給肌膚休息一下，呼吸清新空氣。雙腳酸軟也是值得的！」

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熱愛戶外活動的陳茵媺就曾經帶著囝囝去行龍脊，全程5.5公里的路程，陳茵媺表示「這是一個很好的機會去教孩子有積極向上的想法就能夠克服一切。」。雖然陳茵媺當時沒有分享自己樣貌，不過穿上行山裝束的陳茵媺身形纖瘦，非常Fit！

陳茵媺到南丫島行山。（陳茵媺Instagram）

李嘉欣閒時亦會帶囝囝和愛犬去行山，她曾經貼出和囝囝穿上白色親子裝，拖著狗狗去行山的照片，一起親親大自然。

李嘉欣閒時亦會帶囝囝和愛犬去行山。（李嘉欣微博）

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