謝安琪囡囡影學生相爆萌、陳展鵬囡囡影出「表情包」　元元就…

新學年又要拍新一輯學生相，小朋友大得快，新一年的相片已經和之前靦腆的樣子完全不同！張繼聰謝安琪囡囡Kakaball去年故意露出生氣表情，今年就選擇戴著頭箍去拍照；陳展鵬亦曬出囡囡拍照時的「表情包」，十分可愛！



謝安琪囡囡Kakaball

謝安琪一向為囡囡管理IG帳號，早前貼出她出發去拍學生相的照片，Kakaball今年戴上粉紅色波波頭箍，指是用來撫平一頭鬈髮，還剪了瀏海，萌得像個洋娃娃！去年，她同樣穿上英基幼稚園的校服拍照，還故意露出生氣表情，十分有個性。

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陳展鵬囡囡小豬比

陳展鵬單文柔女兒小豬比今年入讀N班，第一次拍學生相就表情多多，爸爸陳展鵬指女兒：「經過兩年多嘅學習模仿，你終於有啲基礎🤞🏻雖然就表面啲，但都算有啲進步😎」網民則大讚小豬比可愛、表情多多。

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李璨琛囡囡李元元

現正就讀天主教聖瑪加利大幼稚園K1的元元十分喜愛返學，之前打風而無法回校上課令她傷心不已。今年元元首次穿上整齊校服，面露燦爛笑容拍下學生相。相比起去年的怕醜樣，今年進步很多！

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去年元元影學生相，則有點不知所措。只見一開始元元露出「含羞答答」的笑容，雙手幾度想舉起「Yeah」手勢，卻被媽媽及攝影姨姨制止，之後慢慢的元元就變得全身僵硬，露出一個「尷尬而不失禮的微笑」。

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陳敏之囝囝 雷子樂

陳敏之每年都會和囝囝雷子樂影學生相，今年亦不例外。今年子樂已經4歲，穿上校服和媽媽一起拍學生相片，媽媽表示「眨吓眼，又要影學生相，真係大個仔了」

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