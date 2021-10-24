兒子出生令男人成長　研究揭示男人為父後的4種內心轉化|招雋寧

爸爸肯定影響兒女成長，不用多說。但原來成為爸爸本身，是男人變得成熟的契機！美國社會學家Carol Watson-Phillips花了十年時間，持續地家訪23位爸爸，搜集他們的家族資料和成長片段，觀察這些男人怎樣看待自己的爸爸身份。



有了兒子後 爸爸經歷的四種改變

在極大量的資料中，學者梳理出一眾爸爸的四種內心變化。

一、更常察覺到自己的內心



在兒子身上明白到人總會犯錯，感到對自己變得更寬容。

爸爸Michael

對著兒子不能再自我澎漲，要預留許多心靈空間給孩子。

爸爸Alfredo

焦點不再放在自己身上，而是轉向別人。

爸爸Shawn

二、更在意自己行為對他人的影響



大聲呼喝兒子後十分後悔，不想令到兒子畏懼。

爸爸Bill

即使是工作時，內心經常想起兒子。

爸爸Tom

三、自我修正的動力更大



令到兒子嚇壞了，即時想怎樣改變自己的表達。

爸爸Bill

努力令身心更加健康，更多安靜、靈修和閱讀，想投入好爸爸這角色。

爸爸Bob

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四、對於自我、人性、男性等概念的認知感到更透徹



過去我一直掙扎到底自己是誰，成為爸爸令我感到更踏實和知道自己的身份。

爸爸John

與孩子戶外活動使我感受到人、歷史、知識和自然的連結，連結裡見到神。

爸爸Jacob

原來不是所有男性都喜歡同一種東西，有同一樣的技能，男性化原來是可以很闊的。

爸爸Jeff

第二次成長的體驗 全賴兒子的擁抱接納

學者解釋了這些變化來自男人與兒子的關係。

兒子能令爸爸原本繃緊的情感，得以釋懷。學者留意到，當兒子接受爸爸的所有好與壞時，形成一份無價的擁抱，令爸爸放下對於「自己不好」的恐懼。有爸爸覺得，在兒子無私的愛裡有足夠的安全感，向兒子認錯。

安心感覺使爸爸有選擇成長的機會，去接觸到自己真實的想法，以及學懂向人分享真實的內心話。

有一件事我相信是兒子令我學習的，就是能夠做自己……我可以向人分享一些事，是我從沒想過自己會向別人說的… 爸爸Michael

能夠催熟爸爸的人 為何是兒子？

兒子的性別、基因、個人特質和對男性的崇拜，原來會令爸爸的自我產生共鳴感。學者指出，爸爸和兒子因著生理和文化經驗的相似特質，更容易互相取得身份上的認同。

這份認同不單來自所扮演的角色，更加是一份關係。學者鑄成了「MySon/MySelf（我兒即我）」這詞語，來形容父職的關係特性。

除了特質相似，幾位爸爸都不約而同地描述到，與兒子相處時會憶起兒時經歷過的傷害、缺點和遺憾。當他們接納兒子，同時會感到兒時的自己獲得同情、接納和愛。

學者解釋，男孩成長過程，會為了保護自己不受傷害，封閉情感，不與他人連結，隱藏真正自己。相對而言，兒子無掩飾的童真，提供了心理安全區域，鼓勵男人選擇重新開放自我，真實地與兒子連結，又重新接納真實的自己。

兩位爸爸這樣形容這種重新接納的感覺：

……（我們）並非身處不同的世界……我是他整個世界的一個部份，而他也是我的一部份。 爸爸Howard

某程度上他是我的一部份。他從我而出。我相當肯定兒子的優點來自我，看到他就像見到我最美好部份一般。 爸爸Dan

爸爸這角色不單對兒子重要，亦能讓男人自己「二次成熟」。

參考文獻：

Watson-Phillips, C. (2016). Relational fathering: Son liberate dads. Journal of Men’s Studies, 24(3), 277-293. Doi:10.1177/1060826516661188

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

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