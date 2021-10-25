Staycation│陳茵媺一拖三迪士尼玩足3日　胡杏兒與兒子首次住酒店

受到疫情影響，不少父母都會趁著放假和仔女去酒店Staycation，享受一個小旅行。幾位星媽在剛過去的周末分別和仔女去酒店Staycation，陳茵媺和胡杏兒就分別帶仔女去迪士尼酒店和海洋公園萬豪酒店，陳茵媺更加一拖三入園遊玩！



陳茵媺一拖三去迪士尼酒店

陳茵媺早前就一拖三，帶著囝囝及囡囡一起去迪士尼酒店Staycation，並帶著他們入樂園玩。陳茵媺更加表示感覺就像以前帶孩子去多倫多旅行去酒店過夜的感覺。陳茵媺更加貼出由囝囝Aiden操刀的照片，被不少網民大讚好看！

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胡杏兒帶兩個囝囝去海洋公園萬豪酒店

胡杏兒則和老公及大仔、二仔去到海洋公園萬豪酒店Staycation，胡杏兒更表示這次是他們一家第一次Staycation，胡杏兒更和兩個囝囝一起玩泡泡浴，非常溫馨。

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Coffee 同囝囝去東涌世茂喜來登

Coffee 就和家人及朋友一起入住東涌世茂喜來登酒店，不但一起去踩單車四處遊玩，更和伯伯穿上親子裝睡衣，透過了愉快的假期。Coffee表示「有時候離開一下自己熟悉的鬧市，帶着家人遠離繁囂。酒店還可以租單車周圍觀光，確實是挺好的選擇，像去了個真正的旅行一樣」

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