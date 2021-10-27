張致恆斥幼稚園校長歧視自己而拒收兒子　太太力撐丈夫：冇報名校

不少幼稚園已展開入學申請或已進入面試階段。近日兩子之父的張致恆便因其兩歲多大仔天寶報名時聲稱遭幼稚園校長「歧視」，發文怒斥教育並非「有教無類」。不過張致恆的遭遇並未引來同情，反而引來更多網民對他口誅筆伐，最終太太雯雯於個人instagram限時動態列出十點反擊。



負面形象影響囝囝報幼稚園

張致恆近年有不少負面新聞，而其負面形象亦有傳影響他的囝囝報讀幼稚園。日前，張致恆於個人instagram上發文指，某幼稚園校長直言不會收他的小朋友，令他憤怒寫道：「點解我同個仔去報名幼稚園要比（俾）個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？有一個咁樣嘅爸爸就唔可以係（喺）呢個社會立足嗎？」

太太：佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯

張致恆和兒子報學校的遭遇並未有獲得網民同情，太太雯雯也忍不住為丈夫發聲，指網民對他的印象仍停留在2019年，這兩年丈夫的改變並非人人了解，不應只看表面便抨擊。隨後更在instagram限時動態列出十點反回應事件：

1. 我個仔冇報任何名校。

2. 我個仔冇報任何喺九龍塘嘅學校 。

3. 我個仔係未做任何學校嘅面試。

4. 身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯，咁樣並唔代表佢個仔一樣會犯呢個錯。

5. 我個仔只有兩歲半，佢將來會係一個點樣嘅人冇人可以預知，所以冇人有資格去批評佢。

6. 如果一個小朋友連面試都未面，個校長就話唔收，咁樣會唔會太過有問題。

7. 我哋從來冇渴望過一定要入呢間學校，冇接觸過個小朋友就話唔收，我都唔會想我小朋友讀一間咁樣嘅學校。

8. 你哋全部都只係睇表面，只係喺度停留係一件2019年發生嘅事，而家都已經2021年，如果呢段時間你哋係有喺張致恆身邊同佢相處，兩年後嘅佢係一個點樣嘅人，你就有資格去講，但係如果你仲停留喺兩年前，不如你而家了解咗先去評論咁多嘢。

9. 我哋係窮，但係並唔代表我個小朋友冇資格去讀書。

10. 我係唔會畀任何一個機會有人可以去傷害我嘅小朋友。

網民點講：

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