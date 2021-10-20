2021全球IB成績最佳100學校排名　香港19校上榜　有4校更排首十位

國際文憑大學預科課程（IBDP）在7月6日放榜，今屆全球逾17萬名IB考生，其中1,155人考獲45分滿分，而全港共有130名IB狀元，分佈逾20間學校，佔全球約11%，屬歷年之冠，本港考生平均分由去年的36.31上調至今年的38.9。近日英國教育機構Education Advisers公布「2021全球IB成績TOP 100學校」當中有19間屬香港學校，有4間更排頭十位，其中一間直資學校更是首次打入十大。



Education Advisers按今屆IB全球學校平均分排名，整理出100間成績最好的學校，其中19間屬香港的學校，當中有4間更是排名在頭十位。傳統名校聖保羅男女中學位列全球榜首，學生平均分為43.3分，今年該校誕生13名IB狀元，分別為7男6女，創歷屆新高。拔萃男書院共有17名狀元，與英國的Godolphin & Latymer School並列第二位，學生平均分為43分。

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優才（楊殷有娣）書院首次打入十大

排名榜另一焦點，是位於將軍澳的優才（楊殷有娣）書院首次打入十強，排名全球第十，該校今屆有12名學生應考IB，首次誕生3名狀元，考生整體平均分為41.6分，較全港平均38.9分高。

該校在2018年2月獲國際文憑組織（IBO）認證，獲授權開辦IBDP課程，同年9月的中五正式開班，學額約20個，全年學費為$85,580。

優才（楊殷有娣）書院。

資料來源：Education Advisers

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面試時間約為1小時，記者在現場訪問多位完成面試的考生，綜合以下面試內容👇🏻👇🏻👇🏻：