元元生倒刺爆喊嗌好痛　貼公主膠布即破涕而笑　網民：愈大愈有戲

李璨琛囡囡李元元一向非常受網民歡迎，早前元元媽媽貼出元元生倒刺後爆喊的片段，還取笑元元是「技術性假喊」，非常搞笑。
早前元元媽媽在Instagram貼出元元哭著向媽媽表示「好痛」的片段，原來元元手生了倒刺，雖然媽媽表示是「一條只有0.1毫米嘅倒刺(老母都差啲以為自己眼蒙睇唔到)」，媽媽安慰元元後就用公主膠布黏在傷口，元元便馬上破涕而笑，被媽媽取笑是「技術性假喊」。元元可愛的行徑讓不少網友紛紛表示「愈大愈有戲」，甚至表示「明明細個响隻膠馬仔度unun下跌落黎都吾喊架，點解大個會咁既😂😂😂越大越有戲😂😂😂😂」
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元元不但非常搞笑，而且還非常貪靚，早前元元更加用媽媽電話瘋狂自拍，純熟得讓網友笑指「好似星期日啲姐姐係天橋底selfie😆😆」、 「LuLu已經變成個pose王😍」 。
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