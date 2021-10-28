元元生倒刺爆喊嗌好痛　貼公主膠布即破涕而笑　網民：愈大愈有戲

李璨琛囡囡李元元一向非常受網民歡迎，早前元元媽媽貼出元元生倒刺後爆喊的片段，還取笑元元是「技術性假喊」，非常搞笑。



早前元元媽媽在Instagram貼出元元哭著向媽媽表示「好痛」的片段，原來元元手生了倒刺，雖然媽媽表示是「一條只有0.1毫米嘅倒刺(老母都差啲以為自己眼蒙睇唔到)」，媽媽安慰元元後就用公主膠布黏在傷口，元元便馬上破涕而笑，被媽媽取笑是「技術性假喊」。元元可愛的行徑讓不少網友紛紛表示「愈大愈有戲」，甚至表示「明明細個响隻膠馬仔度unun下跌落黎都吾喊架，點解大個會咁既😂😂😂越大越有戲😂😂😂😂」

+ 4

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻好多星爸媽都希望小朋友入到好學校，有啲星二代仲係同學仔呢！陳柏宇囡囡讀創價幼稚園 李元元同2位星二代一齊讀呢間做同學👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

元元不但非常搞笑，而且還非常貪靚，早前元元更加用媽媽電話瘋狂自拍，純熟得讓網友笑指「好似星期日啲姐姐係天橋底selfie😆😆」、 「LuLu已經變成個pose王😍」 。

+ 33

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻又係時候影學生相啦📷，星二代影學生相竟然可以咁可愛！即睇：謝安琪囡囡影學生相爆萌、陳展鵬囡囡影出「表情包」 元元就…👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

+ 11