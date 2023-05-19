洗衣機｜儲滿一機衫才洗最慳？3大懶醒洗衫謬誤　隨時傷衫又傷機

洗衣機可以說是現代家庭最常見最剛需的家電之一，如果我要教大家如何洗衣服，你肯定會不屑一顧的告訴我，誰還不會洗衣服，衣服扔到洗衣機，倒入洗衣液，選好模式開始清洗就OK了。



沒錯使用洗衣機幾乎每個人都會，但如何正確科學的洗衣服卻並不是每個人都知道的，而且這其中還有很多我們習以為常的「壞習慣」，今天我們就來聊聊如何科學洗衣服。

3個常見使用洗衣機的謬誤（按圖了解！）

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謬誤1：衣服要儲多了一起洗 省水又省電

尤其是很多中老年人家庭，喜歡衣服儲多了再洗，認為這樣的洗滌習慣可以減少洗衣機開啟的次數，必須最大化的利用洗衣機容量，才能做到最大化的省水省電。的確一次性洗滿缸的衣物確實更加的升水省電，但這樣的習慣並不值得提倡。

首先是衛生問題，着過的衣服汗漬會殘留在衣物上，被汗浸濕的衣物容易發黴，如果和其他待洗衣物混放，污染範圍就會擴大，而且積累大批衣物一起洗，不易讓洗衣液充分接觸，難以洗淨。

其次是洗淨效果問題，洗衣機是靠攪動或者摔打實現高效洗滌的，當洗衣機在滿缸的情況下工作，由於衣物太多，導致缸內空間被大幅壓縮，衣物攪動和拍打的幅度都會大幅下降，這樣對於一些頑固污漬的清洗效果就會打折扣。

最後是洗衣機的壽命問題，當洗衣機經常使用滿缸工作時，洗衣機電機、皮帶、彈簧等部件都會以最大負載工作，隨着機內零件的老化，滿負載工作更容易導致洗衣機零部件損壞，發生故障。

此外，滿缸狀態下衣物更容易堆積和纏繞，在這種狀態下高速脱水，很容易造成衣物纖維被高速離心力扯壞的情況，同時脱水效果也會下降。

建議：洗滌的衣物量最多佔洗衣機內筒容積的70%左右。衣物最好3-7天洗一次，不要放置過久。



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謬誤2：洗衣粉洗衣液要多放 去污效果更好

很多人以為洗衣粉或洗衣液放得越多，衣服就洗得越乾淨，其實這是一種錯誤的觀念。我們初中都學習過水的飽和現象，而洗衣液在水中的溶解能力也是非常有限的，當水中的洗滌劑分量達到飽和時，多餘的洗滌劑就不會增加清潔能力了。

所以，多放洗衣液並不會增加清潔能力，反而會成為漂洗的負擔，要高效、節省地使用洗滌劑，必須根據洗衣時的用水量，採用適當的分量。

建議：應先根據洗衣液說明書添加一半的量，若泡沫較少，再逐漸添加。滾筒洗衣機按照洗衣機洗衣液盒提示的量添加即可。



謬誤3：洗衣機不需要定期清洗 因為內筒看起來很乾淨

洗衣機作為一台長期和水接觸的家電，時間長了勢必會滋生各種細菌。但這種現象並沒有得到用戶的重視，很多用戶表示目前洗衣機用了很多年，內筒看起來還是非常乾淨，所以根本不需要手動去清洗洗衣機。

其實，洗衣機分為內筒和外筒。其中的內筒就是我們正常打開洗衣機艙門就能看到，直接與衣物接觸的部分，內筒上分佈有大量孔洞，用於洗衣機的甩乾和排水。外筒則完全使用密封結構，籠罩在內桶外側，起到容器的作用，保證洗衣桶中的水不會進入洗衣機的結構中，不過不將洗衣機拆開是完全看不到洗衣機外筒的，所以很多人完全不知道洗衣機還有個外筒結構。

正是因為這樣的結構導致，內筒的外壁和外筒的內壁之間會形成一個封閉的衛生死角。當洗衣機永久之後，洗衣機積攢的洗滌劑、衣物纖維、毛絮等髒東西會附着在這個死角內，加上密封結構長期潮濕，就非常容易滋生細菌。

建議：每3個月用專用清洗劑清潔一次洗衣機，必要時可請專業清洗人員上門拆機清洗，或者購買免污式洗衣機有效解決桶內壁的潔淨度的問題。



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