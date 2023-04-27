保溫瓶｜瓶底「貼片」不能搣？不是品牌貼紙　一撕掉影響耐用程度

隨着環保意識抬頭，環保杯幾乎成為人手一個的基本配備，其中方便攜帶又能夠保溫保冰的「保溫瓶」，可以說是許多人的最愛。



不少品牌的保溫瓶在瓶底都會有標籤貼紙，有些人會習慣在購入保溫瓶後就將貼紙撕掉，不過有廠商表示，在標籤貼紙後還有一層「保護貼片」，若是撕除可能會影響到保溫瓶的使用效果與壽命。

保溫瓶的底部竟藏有這樣一個秘密，謹記別多手啊！（按圖了解）

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保溫瓶貼紙不要亂撕！可能是「保護貼片」

日本廚具品牌「和平Freiz」（和平フレイズ）近期在Twitter發文中指出，保溫瓶的保溫效果來自於內部的「真空層」，為了製造出真空層在製作過程中會先在瓶底開洞，之後再透過焊接將洞口封起。而貼在瓶底的標籤貼紙底下的貼片，其實有「保護」的功能，將焊接口與外界隔絕，讓保溫、保冰的效果更好。

若將瓶底的貼片撕掉，就會讓保溫瓶底焊接的部分與空氣接觸，進而影響到保溫、保冰的效果，因此廠商提醒使用者不要撕除保護貼片。如果不小心把貼片撕掉的話，也可以使用市售的防水貼紙或是緩衝貼紙替代，將其貼在瓶底進行密封，保護焊接口，讓它不要直接曝露在空氣中。

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「貼紙」不能撕？其實重點是「圓形貼片」！

許多人第一時間會將「保護貼片」誤解為銀色的「標籤貼紙」。其實在幾年前也有過相同的討論，當時日本虎牌就曾在Twitter發文澄清，不能夠撕掉的是標籤貼紙底下的圓形「保護貼片」，只是撕除貼紙的話其實並不會影響到保溫瓶的使用。因為有些人會將貼片誤以為是貼紙，才會有人出面提醒「保溫瓶的貼紙不要亂撕」。

許多人會將保溫瓶底的標籤貼紙與保護貼片搞混，圖左為帶有標籤貼紙的保護貼片，圖右則為將標籤貼紙撕除後的保護貼片

「無尾真空」底部會留下焊接口 貼片可起保護作用

據《台視新聞網》報道，保溫瓶製造業者表示，保溫瓶抽真空的方式分為「有尾真空」及「無尾真空」，前者是先將瓶身抽真空後把封口夾緊，後者則是在缺口處加上一塊金屬，抽真空之後再以高溫將金屬熔化，以焊接的方式進行封口。

業者指出，若是使用「無尾真空」的製造方式，確實有可能會在瓶底貼上貼片做為保護，因此如果拿到新的保溫瓶，發現瓶底貼有標籤貼片時，不建議將貼片撕除，因為那有可能是將保溫瓶焊接口與外界隔絕的保護層。

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