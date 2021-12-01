濾水器｜食水喝哪種較安全？安裝淨水設備　除功能外還要考慮一點

上到城市，下到農村，飲水健康幾乎成為了全民關注的話題。從身邊人的飲水習慣來看，幾乎已經很少有人直接引用自來水了。有人選擇喝桶裝水，有人會去小區公用飲水機打水喝，也有的家庭會直接安裝淨水器。



如果你不想直接飲用自來水，目前綜合來看，選擇淨水器是一個比較方便且性價比比較高的方案。但淨水器如何選擇對很多人來說也是一個頭疼的問題，畢竟不是每個消費者都是飲水專家，而市售的淨水器種類又琳琅滿目，隨便一個不負責任的廣告就可能會影響你的選購決策。那如何快速選擇適合自己的淨水器產品呢？今天我就簡單扼要的來教大家如何選擇適合自己的淨水器。

目前主流的淨水器從淨化方式上主要分為兩種超濾淨化和RO反滲透淨化，而從產品類型上一般分為台上式（單指免安裝產品）、台下式、水龍頭式等等。而這些不同類型的產品應用的場景也不盡相同，所以找到適合自己的才能解決實際飲水問題，要不然就白買了！

安裝家用濾水器前應有甚麼考慮？（按圖了解！）

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明確自己想喝甚麼水？純淨水還是超濾水

選擇淨水器的第一條就是需要明確自己想要喝甚麼類型的水。說到喝甚麼類型的水，我認為這裏是存在爭議性的。在安裝淨水器的情況下我們可能會喝到三種水，自來水、超濾水、純淨水，而這三種水目前並沒有官方組織去給它們定性，究竟哪種更健康，所以我把這種水的大概可能存在的成分給大家列一下，大家可以自行判斷。

城市自來水：水、鈣鎂離子、氯（超標有害）、重金屬（超標有害）、細菌（有害）



超濾水（超濾淨水器過濾）：水、鈣鎂離子、重金屬（超標有害）



純淨水（RO反滲透淨水器過濾）：水



看到上述不同水中含有的不同成分，很多消費者會有疑慮，為甚麼符合政府標準的自來水中可能存在有害物質，這個很簡單，因為我們喝到的自來水從水廠達標出來後，要經過多級供水系統才能從家中的水龍頭流出，如果中間途徑的管道有老化生鏽等問題，很可能讓本來合格的自來水變成不合格的自來水，正是這個原因才不建議大家直飲自來水。

那純淨水中只含有水就一定好嗎？目前關於純淨水好壞有兩種不同的解釋，第一種是純淨水中只含有水，損失了鈣鎂等微量元素，不利於健康。第二種是人體攝入的礦物質等營養成分通過飲水的補充量基本可以忽略不計，所以無需擔心長期喝純淨水會對身體產生危害。

如果是我來選擇，我是會優先選擇純淨水，雖然損失了部分微量元素，但可以有效避免其他有害物質對人體健康造成傷害，而且目前公司合作的桶裝水公司送來的也都是TDS為0的純淨水，可見即便不安裝RO淨水器，依舊有很多家庭也會去選擇長期喝純淨水。

明確自己對飲用水的要求後，你就大概知道該選擇何種方式淨化的淨水器或者不選擇淨水器了。

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明確自己的居住場景和使用需求？租房還是自有房

目前最常見的就是台下安裝式淨水器產品、其次就是台上免安裝式和水龍頭式產品，這三種產品有甚麼區別呢？

台下安裝式淨水器：淨水器需要安裝師傅對水管管路進行改造，將淨水器接入到家庭進水管道中，其中RO反滲透產品需要插電使用，一般超濾產品無需通電。此類安裝類產品一般建議自住房使用，因為租房的話涉及到拆卸再安裝的費用問題，比較麻煩。

台上免安裝式淨水器：無需安裝，一般產品自備水箱，用户只需要把水箱內接滿自來水，即可使用。此類產品優點是移動性好，適合租房人群，同時一般這種淨飲一體的產品都自帶即熱功能，使用也比較方便。但濾芯壽命較比台下式產品要差一些，後續成本稍高。

水龍頭淨水器：水龍頭淨水器個人感覺是比較雞肋的存在，雖然它有一定的過濾水的效果（最好的過濾方式就是超濾級別），但由於它的體積有限，所以過濾效果和使用壽命可想而知。而一個好一點的水龍頭淨水器需要150-200元左右，如果打算花這個錢裝淨水器，不妨選擇一款入門級的超濾淨水器，價格也不會超過500元。

所以我的觀點是，如果有條件最好還是安裝一些台下式的產品，效果好成本低，如果經常換房住，家裏人也不多，則可以考慮台上式的淨飲一體機。

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