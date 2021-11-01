兒童近視｜小朋友難意識自己視力問題　家長留意9個徵狀及早發現

根據香港衞生署最新資料顯示，本港的6歲學童中，約有18%患有近視；至12歲學童近視比率更急升至約62%*。近視的度數會隨著年齡不斷加深，而深近視長遠更會增加多種眼睛病變的風險，所以絕對不能忽視子女近視的問題。而除了近視，小朋友還可能有其他視力異常，可能會影響兒童未來的視力發展，並可能造成不可逆轉的傷害。



眼科專科醫生楊德怡表示，「很多眼疾例如弱視，可能沒有表面的徵狀。在日常生活上，小朋友可能不會意識到自己有視力問題，而父母亦較難察覺小朋友的視力問題，所以如果不定期檢查他們的眼睛，可能幾個月、甚至幾年都無法知道出了問題。」

眼科檢查，除了會為小朋友檢測近視、遠視、散光及斜視等常見的眼睛問題，還會檢查他們雙眼的協調能力、聚焦能力、立體感、顏色視覺等。至於眼壓檢查，因為這個檢查會有少許不舒服，所以大部分小朋友都不會做，除非極度懷疑有機會是青光眼，或者小朋友的年紀已經比較大，可以接受到這個檢查。

那麼，應幾時替小朋友進行第一次視力檢查？楊德怡醫生表示，滿3歲的兒童已經可以經由註冊視光師或眼科醫生，進行全面的眼科檢查。「這年紀的孩子視力仍處於發展期，如果可以及早發現視力問題，作出矯正，對於小朋友的視力及視覺發展會更好。」

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楊醫生補充說，家長雖然較難直接察小朋友有視力問題，但如果小朋友持續有以下情況，有可能是視力問題的早期跡象，可諮詢醫生是否需要做眼睛檢查：

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