秋冬水果｜中醫推介4款當造水果適合小朋友　呢種有清熱化痰作用

經常聽到中醫師說忌吃「生冷」或「寒涼」食物，天氣凍時，更加不應吃以免傷脾胃，水果蔬菜被指寒涼，是「生冷」食物，難道秋冬水果也不能吃？註冊中醫陳綺琪指出大部分水果蔬菜的確比較涼，所以她為小朋友作出一些適合用於秋冬時節的進威建議。

(資料圖片)



陳醫生建議對於體質虛寒的人應該避免進食生冷如沙律，「盡量把蔬菜煮熟，甚至煮食時加點薑溫胃，中和其寒涼性味。」

熱化痰之選

至於水果，是否又應該要煮熟才能吃？陳醫師說：「養生概念一般為春夏養陽，秋冬養陰，秋天到了，中醫師一般主張大家多吃滋陰養肺之物，梨子生津潤燥、清熱化痰、潤腸通便。如遇上熱性咳嗽（咳聲高亢、黃黏痰、或伴有其他熱證），可以試試川貝蒸梨，有化熱痰之效。」

潤肺止咳之選

柿其本身味甘、澀，性寒。歸心、肺、大腸經。有清熱潤肺，止咳，潤腸之效，故此經常嘴唇舌頭紅紅，體溫經常偏高，容易口乾渴，大便秘結的小朋友不妨吃一點，但記得去皮進食，亦不要空腹或跟其他寒性食物，或奶類同時食。

吃柿禁忌

近日到了大閘蟹季節，陳醫師提醒大家要注意食蟹同時不要跟柿子一起食用， 她說：「《本草圖經》有記載凡食柿不可與蟹同，令人腹痛大瀉，對證了現代醫學研究指出柿子的單寧酸與蟹的蛋白質凝固結塊後容易刺激腸胃，造成腹瀉不適。」

陳醫生《本草綱目》中記載「柿乃脾、肺、血分之果也。其味甘而氣平，性澀而能收，故有健脾澀腸，治嗽止血之功。」而且連它的蒂和葉也可入藥。

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補元氣之選

除了梨及柿之外，陳醫師亦推介車厘子，「性味甘、溫，有祛風濕、透疹的作用。食用車厘子能補元氣，外用能滋潤乾燥皮膚，適合體質虛弱的小朋友。」

原來當小朋友遇到燒傷燙傷時，陳醫師表示也可將車厘子汁沾在棉花上，塗於患處，可止痛、滋潤皮膚，還能制止水泡生成。」

車厘子食用宜忌

雖然車厘子適合秋天進食，但陳醫生提醒忌吃多，她說：「吃太多可生虛熱，反而導致口乾，生飛滋暗瘡、大便乾結等情況，所以一切外感熱病、喉嚨痛、發燒、陰虛火旺、熱性哮喘咳嗽、熱性便秘、肛裂等，都不宜食用。」

老少咸宜常吃之選

而講到最常接觸到、又可以常常吃的非蘋果莫屬，陳醫師說；「 其性味甘涼，有益心十氣，生津潤肺，止渴之功。雖說其性味涼，但其實它涼性十分輕微，一般四季都適宜食用，比較平和，大人小童都可以食，婦女妊娠反應期間更可多食補充體力。」

所有水果忌放雪櫃

其實陳醫師認為所有食物都有其屬性類型，適量食用，不要只食一樣，「不要把水果當正餐，也不要把水果放冰箱，如果怕水果爛必須放雪櫃，也要解凍最少4-5小時，令其回到室溫狀態，否則會令水果更涼，刺激小朋友的腸胃，造成肚痾。記得食用份量不宜過多，也要不要只吃一款水果，這便可以獲得其有益健康的效果，否則如果因為其美味而食用過量反而搞壞身體。」

陳醫師水果不宜放冰箱，如果怕水果爛必須放雪櫃，也要解凍最少4-5小時，令其回到室溫狀態，否則會令水果更涼，刺激小朋友的腸胃，造成肚痾。(資料圖片)

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

每人體質不同，以上資訊僅供參考，有任何疑問請諮詢註冊中醫師。