24節氣霜降｜中醫教煲潤肺湯預防感冒咳嗽　睡前為孩子按穴位強肺

來到秋天最後一個節氣-霜降，雖然香港不會於秋天時結霜，中醫媽媽謝嘉雯表示天氣逐漸降溫，寒氣漸生，在提防秋燥的同時，亦要注意預防感冒咳嗽過渡冬天。她特別推介1款適合一家大細飲用的湯水，既可潤肺防秋燥；另教家長穴位按摩及生活上的保暖措施，以免著涼不適。

攝影：許珞珩



謝醫師提到「霜降」降溫，但燥邪仍佔主導。 可以利用以下食材煲轉季湯水，她說：「花旗參屬補氣藥的清熱之品，麥冬養陰潤肺，益胃生津，桂圓和柿餅能養血益脾和止咳化痰，亦可為湯水增加甜味。此款湯水補中有清，不怕燥熱，又能生津滋養臟腑。」

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另外，謝醫師亦提出4個適合小孩於降溫時的養生防寒小貼士，讓一家人正氣充足，有效可預防轉季時誘發的傷風感冒。

1. 穿背心保暖

由於後背屬陽，謝醫師表示主一身陽氣的督脈從後背的脊椎中通過，「『大椎穴』有升陽益氣、退熱補虛的作用，亦可治療肩頸酸痛﹑咳嗽、氣喘等不適。大椎穴旁開0.5寸處則是『定喘穴』屬於經外穴中的背部穴，顧名思義，定喘穴有防治哮喘、咳嗽的作用。 而『肺俞穴』除治療咳嗽氣喘、支氣管炎外，對皮膚瘙癢也有治療作用。」

由於寒氣多由上背處侵入人體，若上背夠溫暖，便可作當寒邪來襲時，侵犯人體的的第一道防線，從而預防感冒的發生。「因此，可為孩子穿上背心，以覆蓋上述穴位，也避免穿長袖時，若中午氣溫轉熱時，脫掉長袖外套又怕容易著涼之弊。」

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2. 牆邊擺攬枕

香港人的睡床大部份都是靠著牆，孩子睡覺時，因安全感的關係也傾向靠牆而睡。天氣愈涼，牆身也愈見冰冷。因此，在牆邊放長攬枕，可以避免小孩晚上俟靠冷冰冰的牆，令身體受寒。

3. 睡前搓手仔

今次要按的穴位為「魚際穴」，謝醫師表示手太陰肺經的滎穴：「『滎主身熱』五行屬性屬火，此穴可清肺泄火。家長可於孩子就寐時，搓揉其雙手魚際穴，摩擦到有微微發熱感，肺熱咳嗽時能清肺泄火，平時有增強肺氣的保健作用，可預防感冒咳嗽。更重要是可藉此肌膚接觸，促進親子交流。」

4. 下肢要保暖

在中醫角度上來看，「寒從腳起」日間除了要穿襪子為雙足保暖外，也要避免穿涼鞋。另外可以在孩子床邊放地墊，早上起床赤腳踏地時，孩子雙足便可踩在暖暖的地墊上，而非冰冷的地板。

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謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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